Prisión preventiva a excarabinera acusada de liderar banda que cometió millonario robo a Brinks - Chilevisión

A la mujer se le imputa la comisión de cuatro presuntos delitos en dos hechos distintos.

Este viernes, la justicia decretó prisión preventiva para Claudia Bustamante, la excarabinera detenida por su presunta participación en un millonario robo en Rancagua.

A la exuniformada se le acusa de supuestamente liderar la banda criminal que sustrajo cerca de $11 mil millones de pesos desde una sucursal Brinks, hecho ocurrido en agosto de 2024.

Además de ese episodio, por el que se le imputa robo en lugar no habitado en calidad de frustrado y asociación delictiva, se le apunta de un delito de robo con intimidación y asociación ilícita por un intento de atraco a Prosegur.

En vista de esos antecedentes, el tribunal decretó la máxima cautelar contra la mujer de 47 años, quien también era apodada como "La Mami" o "La Jefa".

¿Quién es Claudia Bustamante, la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks?

Claudia Bustamante, de 47 años, fue detenida durante la jornada de ayer tras una investigación encabezada por Fiscalía.

La mujer era funcionaria activa de Carabineros hasta su desvinculación, la que se concretó en las últimas horas.