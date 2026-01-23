“Arrancó con todas las cosas”: Artista urbano denunció robo a camión con ayuda para víctimas de los incendios forestales - Chilevisión

Cavish, conocido por su labor social, pudo recuperar el cargamento y pidió que "no le hagan daño a la persona" que robó los artículos.

El artista urbano Cavish denunció a través de sus redes sociales el robo de un camión repleto de mercadería y zapatillas, que iba en ayuda a los damnificados por los incendios forestales en el sur de Chile.

El joven explicó que logró recuperar el cargamento, pero no había querido hacer público el suceso para que las personas no lastimaran a quien había robado.

¿Qué dijo Cavish?

"No lo quería subir porque no le quería hacer daño a la persona, pero siento que al explicar las cosas uno puede desahogarse y ustedes opinan", comenzó diciendo Cavish en su cuenta de Instagram.

El joven, que se caracteriza por su labor social, detalló: "Compramos mucha mercadería, compramos muchos zapatos, compramos muchas cosas en Santiago. Teníamos tres camiones llenos".

A pesar de haber llenado por completo los vehículos de carga, no fue suficiente, por lo que Cavish pidió ayuda a través de su cuenta de Instagram y así, una persona logró poner a disposición su camión para transportar lo que faltaba.

"Con mucho esfuerzo compramos muchas zapatillas para los damnificados", detalló el artista, quien además explicó que este camión también se había llenado por completo.

Además, explicó: "Todo bien hasta que hicimos la caravana y éramos como 10 camiones. Ya de camino a los incendios, este hombre se salió de la ruta y arrancó con todas las cosas".

"Yo tenía todos los contactos para hacerle daño, pero quien me conoce sabe que no soy así. Dejé todo en manos de Dios", señaló Cavish, quien finalmente pudo recuperar el cargamento.

Esto, debido a que su equipo de trabajo se encontró con esta persona tiempo después, intentando vender las zapatillas. Fue increpado y se recuperó gran parte del cargamento, que fue entregado a los damnificados.

"No le hagan daño a la persona; yo voy a seguir ayudando a pesar de todo. Es difícil entender que alguien piense así, pero yo vine a ayudar, no a hacerle daño a nadie", concluyó el cantante.

