Bono de Recuperación 2026: Confirman fecha de pago y el requisito clave para recibirlo - Chilevisión

23/01/2026 10:27

Bono de Recuperación: Confirman fecha de pago y el requisito clave para recibirlo por incendios forestales

Autoridades ya confirmaron el inicio del pago que beneficiará a más de dos mil familias. Conoce aquí la fecha en la que inicia su entrega a las familias damnificadas.

Publicado por CHV Noticias

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció la fecha en que comienza el pago del Bono de Recuperación, durante la coordinación de las autoridades en el Comité Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid).

Hasta el momento, 2.205 familias serán beneficiadas: En la región del Ñuble, 114 hogares tuvieron una afectación media y 254 una alta. Mientras que en el Biobío, 41 sufrieron afectación media y 1.796 una alta.

Fecha de pago del Bono por Recuperación

La fecha de inicio del pago del Bono por Recuperación es el sábado 23 de enero.

A partir de ese día, las familias afectadas recibirán un deposito en la cuenta RUT del jefe o jefa de hogar o podrán acudir a realizar el cobro en alguna sucursal de Banco Estado.

Requisitos para obtener el Bono de Recuperación

Para obtener el Bono de Recuperación el requisito clave es haber llenado la Ficha FIBE.

Las personas que no han podido completarla por distintas limitaciones, aún están a tiempo de hacerlo. Cuando la ficha de esa familia esté lista, podrán recibir el bono desde el sábado 24.

¿Cuál es el monto?

El monto del Bono de Recuperación que entregará el Ejecutivo a los damnificados por el incendio consiste en dos montos dependiente el grado de afectación:

  • Quienes sufrieron una afectación parcial de su vivienda recibirán $750.000
  • Quienes sufrieron la pérdida total de su vivienda recibirán $1.500.000
