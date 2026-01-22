 Requisitos y monto: Revisa acá cómo recibir el Bono de Recuperación por incendios forestales - Chilevisión
Requisitos y monto: Revisa acá cómo recibir el Bono de Recuperación por incendios forestales

Si te viste afectado por los incendios y completas la fecha FIBE, puedes acceder a un monto a través de un pago único. Revisa acá si lo recibes, qué trámite hacer y cómo calcular el monto.

CHV Noticias

En medio de la emergencia por incendios forestales en el sur del país, una de las ayudas que ha cobrado más relevancia es el Bono de Recuperación.

Se trata de un aporte establecido por el Comité de Ayudas Tempranas del presidente Gabriel Boric y que busca apoyar a familias afectadas por los siniestros.

Si te interesa acceder al Bono de Recuperación, debes saber que su pago se lleva a cabo según ciertas condiciones. Revisa acá quiénes pueden acceder, los requisitos y el monto que podrías recibir.

Requisitos Bono de Recuperación por incendios forestales 2026

El requisito indispensable para recibir el Bono de Recuperación por los incendios forestales es llevar a cabo la aplicación de la ficha FIBE.

El objetivo es conocer el nivel de afectación en enseres y/o vivienda. Este se define mediante la apreciación del daño reportado en la misma ficha.

Si fuiste víctima de una catástrofe y aún no has sido encuestado con la ficha FIBE, puedes llamar al call center 800 104 777, opción 9, del Ministerio de Desarrollo Social.

Monto Bono de Recuperación 2026

Si cumples con los requisitos y completaste los trámites previos, ahora corresponde que conozcas a cuánto asciende el monto. En esa línea, debes saber que depende del nivel de afectación.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, este consta de un monto de $750 mil pesos para hogares con afectación media y $1.500.000 para aquellos con afectación alta.

La ayuda económica será depositada en la CuentaRUT del jefe o jefa de hogar. De lo contrario, podrás cobrarla de manera presencial en sucursales de BancoEstado.

