 Bonos de $1.5 millones comenzarán a entregarse este fin de semana a afectados de incendios - Chilevisión
Bonos de $1.5 millones comenzarán a entregarse este fin de semana a afectados de incendios
22/01/2026 13:32

Bonos de $1.5 millones comenzarán a entregarse este fin de semana a afectados de incendios

Autoridades confirman el inicio de un plan de recuperación en ayuda a los damnificados tras reunión con el presidente Boric en Biobío.

Publicado por CHV Noticias

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, estuvo presente en el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la Región de Biobío con el Jefe de Defensa Nacional, Edgardo Acevedo, y el Delegado Presidencial, Eduardo Pacheco.

Junto a otras autoridades nacionales y regionales se reunieron con el presidente Gabriel Boric. El propósito de la instancia era coordinar las acciones frente a la emergencia con énfasis en un plan de recuperación

Según lo informado, las operaciones de combate continúan las 24 horas con apoyo de empresas forestales y bomberos.

Ayuda monetaria para afectados por los incendios forestales

Este fin de semana iniciará la entrega de los bonos de recuperación a los damnificados, según detalló Francisca Perales, secretaria de Desarrollo Regional. Las familias con daño total de sus viviendas recibirán $1.500.000 y con afectación parcial $750.000.

El monto será de libre disposición y se depositará a las cuenta RUT

Plan de reconstrucción de viviendas

El Subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, informó que ya comenzaron a despejar las calles y remover escombros con más de 20 equipos. Así, se espera que en un mes las comunas estén despejadas, con prioridad en los colegios, debido al inicio de clases en marzo. 

Además, empezó un despliegue de duplas técnico-sociales para evaluar el daño de las viviendas. 

