Roban computador a asesor de ministro Elizalde en Conchalí: Tendría “información atingente a su cargo” - Chilevisión

07/01/2026 08:41

Roban computador a asesor de ministro Elizalde en Conchalí: Tendría “información atingente a su cargo”

El computador se sustrajo desde una mochila que se encontraba al interior de un vehículo estacionado en un supermercado en la comuna de Conchalí.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes, un asesor del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sufrió el robo de un computador con posible información sensible en la comuna de Conchalí.

El delito se efectuó en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Avenida Independencia, luego de que la víctima estacionara su vehículo en el recinto.

Roban computador a asesor del ministro Elizalde

"Estaríamos hablando de un robo en bienes nacionales de uso público y ojalá proceder a su detención dentro del tiempo inmediato", señaló el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a Radio BioBio.

Por su parte, el capitán Héctor Casanova, Oficial de Ronda de Carabineros de la Prefectura Santiago Norte, indicó que "el notebook lo utilizaba para ejercer funciones del Ministerio del Interior" e incluso advirtió que "mantendría información atingente a su cargo".

Se trata de un computador de tipo portátil marca HP, el cual fue sustraído desde una mochila que se encontraba en un vehículo blanco marca Nissan Versa.

La Fiscalía instruyó al OS9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes como periciar el automóvil, el sitio del suceso y las cámaras de seguridad.

