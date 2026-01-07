Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital - Chilevisión

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

Durante la noche de este martes, un hombre fue gravemente herido a bala, tras sufrir un robo al interior de su vivienda ubicada en la comuna de Peñalolén.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:30 horas en el sector de Altos del Parque, cuando un grupo de individuos ingresó a un inmueble donde se encontraba la víctima y sus dos hijos de 14 y 16 años.

Los antecedentes del robo

En ese contexto, el fiscal de Flagrancia Jorge Bitar, señaló: “Entre 4 o 6 personas ingresan al domicilio portando un arma de fuego, a lo menos, con la cual intimidan a los integrantes del grupo familiar, y en el caso del dueño de casa le disparan en el pecho”.

“En estos momentos está siendo intervenido quirúrgicamente”, agregó el persecutor, mientras que los delincuentes huyeron con distintas especies de valor, puesto que trataron de sustraer el vehículo de la víctima, pero no lograron derribar el portón.

Los menores de edad que estaban al interior del domicilio no resultaron con lesiones físicas y Carabineros se encuentra trabajando en las diligencias correspondientes para encontrar a los atacantes.