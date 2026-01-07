 Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital - Chilevisión
Minuto a minuto
Video clave: Captan a sujetos que quemaron y golpearon a hombre en situación de calle en San Bernardo J. A. Kast alista reunión con José Jerí, pdte. de Perú: Corredor humanitario será tema central Cierran Parque Metropolitano por incendio forestal en cerro San Cristóbal: Ha consumido 1 hectárea “¡Hasta cuándo, ministro!”: Damnificados por megaincendio encaran a Carlos Montes en Viña del Mar “Que lo avanzado no se pierda”: Pdte. Boric envía recomendación a Kast por reconstrucción de Valparaíso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/01/2026 07:42

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este martes, un hombre fue gravemente herido a bala, tras sufrir un robo al interior de su vivienda ubicada en la comuna de Peñalolén.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:30 horas en el sector de Altos del Parque, cuando un grupo de individuos ingresó a un inmueble donde se encontraba la víctima y sus dos hijos de 14 y 16 años.

Los antecedentes del robo

En ese contexto, el fiscal de Flagrancia Jorge Bitar, señaló: “Entre 4 o 6 personas ingresan al domicilio portando un arma de fuego, a lo menos, con la cual intimidan a los integrantes del grupo familiar, y en el caso del dueño de casa le disparan en el pecho”.

“En estos momentos está siendo intervenido quirúrgicamente”, agregó el persecutor, mientras que los delincuentes huyeron con distintas especies de valor, puesto que trataron de sustraer el vehículo de la víctima, pero no lograron derribar el portón.

Los menores de edad que estaban al interior del domicilio no resultaron con lesiones físicas y Carabineros se encuentra trabajando en las diligencias correspondientes para encontrar a los atacantes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026