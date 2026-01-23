 Dinosaurios en Santiago: Revisa acá las diversas promociones para Jurassic World The Experience en Cenco Florida - Chilevisión
23/01/2026 18:57

Dinosaurios en Santiago: Revisa acá las diversas promociones para Jurassic World The Experience en Cenco Florida

Este fenómeno internacional ya ha superado los ocho millones de visitantes en más de 20 ciudades alrededor del mundo. 

Jurassic World The Experience se presenta como un gran panarama de verano en Santiago tanto para las familias como para los amantes de los dinosaurios y se puede disfrutar en mall Cenco Florida (ex Florida Center) durante enero y febrero. 

¿Qué es Jurassic World: The Experience?

Inspirada en la exitosa franquicia de Universal Pictures y Amblin Entertainment, la experiencia invita a recorrer escenarios temáticos y selvas prehistóricas habitadas por dinosaurios de tamaño real, creados con tecnología animatrónica de última generación por Animax Designs.

Desde el imponente Braquiosaurio, pasando por los veloces Velociraptors, incluida Blue, la favorita de los fans, hasta el imponente Tiranosaurus Rex, cada encuentro promete sorprender y emocionar a grandes y chicos.

Revisa las promociones para Jurassic World: The Experience

La productora La Oreja anunció promociones pagando con tarjetas bancarias y cajas de compensación. 

"Promociones que pronto se extinguirán, aprovecha los packs 3x2 y 4x3, 20% de descuento pagando con tarjetas Mastercard Banco Falabella o clientes Caja Los Andes. Promociones no acumulables, válidas hasta agotar stock, no te quedes fuera de esta experiencia jurásica", informó la empresa. 

Las entradas las puedes comprar a través de la plataforma PuntoTicket. 

