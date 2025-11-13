 ¡Jurassic World: The Experience abrió sus puertas en Santiago! Cómo comprar y precio de entradas - Chilevisión
13/11/2025 19:08

¡Jurassic World: The Experience abrió sus puertas en Santiago! Cómo comprar y precio de entradas

Este fenómeno internacional ya ha superado los 8 millones de visitantes en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Revisa los horarios y precios para vivir esta increíble experiencia en Cenco Florida.

Publicado por CHV Noticias

Jurassic World: The Experience, la exhibición inmersiva más grande del planeta, abrió oficialmente sus puertas en Cenco Florida, convirtiéndose en el nuevo panorama imperdible para todas las familias y fanáticos de los dinosaurios.

Tras su éxito en Bogotá, Ciudad de México y Londres, la experiencia inmersiva llega por primera vez a Santiago de Chile, consolidándose como un fenómeno internacional que ya ha superado los 8 millones de visitantes en más de 20 ciudades alrededor del mundo.

Horarios y venta de entradas

    • Horarios de la exhibición: De martes a jueves de 10:00 a 20:00 horas. Viernes, sábado y domingo de 09:00 a 21:00 horas en tercer nivel de estacionamientos exterior, Cenco Florida, Santiago. (Metro Mirador, línea 5)
    • Venta general de entradas: Disponible ahora a través de www.puntoticket.com.

Qué es Jurassic World: The Experience

Inspirada en la exitosa franquicia de Universal Pictures y Amblin Entertainment, la experiencia invita a recorrer escenarios temáticos y selvas prehistóricas habitadas por dinosaurios de tamaño real, creados con tecnología animatrónica de última generación por Animax Designs.

Desde el imponente Braquiosaurio, pasando por los veloces Velociraptors, incluida Blue, la favorita de los fans, hasta el imponente Tiranosaurus Rex, cada encuentro promete sorprender y emocionar a grandes y chicos.

“Estamos convencidos de que será recibida con entusiasmo por el público chileno. Se trata de la exhibición de dinosaurios más grande del planeta y un espectáculo inmersivo de clase mundial. Es un orgullo traer esta producción al país”, destacó Eduardo Weise, CEO de La Oreja.

