¡Jurassic World: The Experience en Chile! Fechas, lugar y cómo comprar entradas - Chilevisión

04/11/2025 19:27

¡Jurassic World: The Experience en Chile! Fechas, lugar y cómo comprar entradas

Quedan pocos días para que la apertura al público de esta imperdible experiencia inmersiva. Revisa acá cómo comprar entradas, ubicación y fechas disponibles.

Publicado por CHV Noticias

Cada vez falta menos para la apertura de Jurassic World: The Experience, una importante exhibición inmersiva que llegará a Chile en las próximas semanas.

Esta experiencia abrirá oficialmente sus puertas en Cenco Florida el próximo viernes 14 de noviembre.

Así puedes comprar tus entradas para Jurassic World: The Experience

Si quieres asistir al Jurassic World: The Experience, puedes adquirir tus entradas a través de la plataforma PuntoTicket.

Haciendo clic acá encontrarás el detalle de los precios y los días y horarios disponibles, que se extenderá hasta los primeros días de enero.

¿Qué es Jurassic World: The Experience?

Inspirada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, la experiencia invita a recorrer distintos escenarios temáticos y selvas prehistóricas, enfrentándose cara a cara con dinosaurios de tamaño real creados con tecnología animatrónica de última generación por Animax Designs.

Desde el imponente Braquiosaurio hasta los veloces Velociraptors, incluida Blue, la favorita de los fans, y el temible Tiranosaurio Rex, cada encuentro promete despertar la emoción, la nostalgia y la adrenalina de grandes y chicos.

"Estamos seguros de que Jurassic World: The Experience será recibida con entusiasmo por el público chileno. Se trata de la exhibición de dinosaurios más grande del planeta y un espectáculo inmersivo de clase mundial que ahora aterriza en Santiago. Es un orgullo traer esta producción al país y sumar a Chile a la lista de ciudades que han vivido este fenómeno", señaló Eduardo Weise, CEO de La Oreja.

