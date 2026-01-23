Audio revela modus operandi de “La Jenny”: Intentó hacerse pasar por Amparo Noguera en llamada - Chilevisión

La mujer se hizo pasar por la actriz durante una llamada telefónica con una ejecutiva del banco en la que recibió instrucción de realizar un proceso de validación luego de que se levantara una alerta de seguridad.

Un audio clave dejó al descubierto el modus operandi de la la banda acusada de estafar a Amparo Noguera por cerca de $700 millones.

La información fue revelada en exclusiva en el matinal Contigo en la Mañana, donde exhibieron un registro en que Jenny Ramos, La Jenny, líder de la banda que habría estafado a la actriz, llamó al banco para desbloquear las tarjetas de crédito y acceder a ellas.

Según la declaración que entregó Noguera en la investigación, habría sido instada a retirar alrededor de $400 millones de pesos en efectivo con el fin y “hacerles entrega en efectivo de estos montos, para que quedaran en resguardo de la PDI y así evitar que fueran utilizados por la banda de delincuentes”.

A eso se le suman otras transacciones y comprar que realizaron con sus tarjetas bancarias en distintos comercios.

El mudus operandi de banda que estafó a Amparo Noguera

Jenny Ramos, mujer de 41 años que cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok, es la apuntada como la líder de la banda detrás de la estafa a Amparo Noguera.

En la revelación que se hizo en el matinal de Chilevisión quedó en evidencia un llamado que ella realizó al Banco Edwards City, haciéndose pasar por la intérprete.

Durante la conversación con la ejecutiva, Ramos, en el lugar de Noguera, comenta que intentó realizar una compra en una tienda del Costanera Center mediante una tarjeta de crédito.

Ante la solicitud, recibe la instrucción de realizar un proceso de validación en la que se le deriva a un sistema automático para que digite en el teclado del teléfono el rut y el método para desbloquear la tarjeta.

La ejecutiva comenta en detalles las transacciones que fueron rechazadas por el área de alerta de seguirdad del banco y le indica que si quiere realizar otras transacciones se debe realizar un proceso de validación adicional.