 Audio revela modus operandi de “La Jenny”: Intentó hacerse pasar por Amparo Noguera en llamada - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en línea 1: Cierran estaciones de Metro por incidente con persona en la vía VIDEO | Captan momento exacto en que inició uno de los grandes focos del incendio en región del Biobío AHORA | Caos en Autopista Central: Choque múltiple en General Velásquez provoca corte total de ruta De un supuesto exorcismo a defensa de Pinochet: Los 3 futuros ministros de Kast bajo cuestionamientos Le dicen “La Mami”: Quién es la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/01/2026 12:07

Audio revela modus operandi de “La Jenny”: Intentó hacerse pasar por Amparo Noguera en llamada

La mujer se hizo pasar por la actriz durante una llamada telefónica con una ejecutiva del banco en la que recibió instrucción de realizar un proceso de validación luego de que se levantara una alerta de seguridad.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un audio clave dejó al descubierto el modus operandi de la la banda acusada de estafar a Amparo Noguera por cerca de $700 millones

La información fue revelada en exclusiva en el matinal Contigo en la Mañana, donde exhibieron un registro en que Jenny Ramos, La Jenny, líder de la banda que habría estafado a la actriz, llamó al banco para desbloquear las tarjetas de crédito y acceder a ellas.

Según la declaración que entregó Noguera en la investigación, habría sido instada a retirar alrededor de $400 millones de pesos en efectivo con el fin y “hacerles entrega en efectivo de estos montos, para que quedaran en resguardo de la PDI y así evitar que fueran utilizados por la banda de delincuentes”.

A eso se le suman otras transacciones y comprar que realizaron con sus tarjetas bancarias en distintos comercios. 

El mudus operandi de banda que estafó a Amparo Noguera

Jenny Ramos, mujer de 41 años que cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok, es la apuntada como la líder de la banda detrás de la estafa a Amparo Noguera. 

En la revelación que se hizo en el matinal de Chilevisión quedó en evidencia un llamado que ella realizó al Banco Edwards City, haciéndose pasar por la intérprete. 

Durante la conversación con la ejecutiva, Ramos,  en el lugar de Noguera, comenta que intentó realizar una compra en una tienda del Costanera Center mediante una tarjeta de crédito

Ante la solicitud, recibe la instrucción de realizar un proceso de validación en la que se le deriva a un sistema automático para que digite en el teclado del teléfono el rut y el método para desbloquear la tarjeta. 

La ejecutiva comenta en detalles las transacciones que fueron rechazadas por el área de alerta de seguirdad del banco y le indica que si quiere realizar otras transacciones se debe realizar un proceso de validación adicional. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Recuperación: Confirman fecha de pago y el requisito clave para recibirlo por incendios forestales

Lo último

Lo más visto

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

22/01/2026

Audio revela modus operandi de “La Jenny”: Intentó hacerse pasar por Amparo Noguera en llamada

La mujer se hizo pasar por la actriz durante una llamada telefónica con una ejecutiva del banco en la que recibió instrucción de realizar un proceso de validación luego de que se levantara una alerta de seguridad.

23/01/2026

Le dicen “La Mami”: Quién es la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks

Su captura se concretó luego que uno de los integrantes de la banda criminal entregara pruebas concretas de la participación de la mujer en el robo en Rancagua. Desde la institución informaron que ya fue desvinculada.

23/01/2026

“Se me hace imposible viajar al sur”: El motivo que impide a Kel Calderón llegar a la zona de los incendios

La influencer se refirió a la situación de emergencia que afecta al sur de Chile. "Se me aprieta la guata pensando", publicó en su Instagram.

23/01/2026