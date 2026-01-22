Gran final de Fiebre de Baile se traslada al Movistar Arena con show de los Power Peralta - Chilevisión

Las entradas ya se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket. Los detalles de la final se podrán seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión y todas sus plataformas digitales.
El final de temporada de Fiebre de Baile se vivirá a lo grande con un espectacular show que se transmitirá en vivo y en directo desde el Movistar Arena.
Tras un liderazgo indiscutido y que ha remecido el prime de la televisión chilena, el estelar conducido por Diana Bolocco llegará a su fin en las próximas semanas.
Ese día no solo conoceremos al o la mejor de este ciclo, sino que la transmisión también incluirá una presentación de los Power Peralta. El dúo de hermanos y jurados de Fiebre de Baile promete sorprender con un nuevo “wow moment” animando el show de medio tiempo.
El react favorito de la audiencia chilena no se quedará fuera y Claudio Michaux se hará presente desde el mismo recinto, siguiendo de cerca todos los pormenores junto a los participantes.
La gran final de esta temporada de Fiebre de Baile se podrá ver en vivo el miércoles 4 de febrero, en horario estelar luego de la emisión del noticiero central de CHV Noticias.
La gran final de Fiebre de Baile será producida por Bizarro y quienes quieran asistir presencialmente al Movistar Arena podrán adquirir su respectivo ticket.
La venta de entradas ya se encuenta disponible a través del sistema Puntoticket con precios desde los $20.000, más recargos por servicio.
Los detalles de la final también se podrán seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión y todas sus plataformas digitales.