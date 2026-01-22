 Gran final de Fiebre de Baile se traslada al Movistar Arena con show de los Power Peralta - Chilevisión
22/01/2026 11:21

Gran final de Fiebre de Baile se traslada al Movistar Arena con show de los Power Peralta

Las entradas ya se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket. Los detalles de la final se podrán seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión y todas sus plataformas digitales.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El final de temporada de Fiebre de Baile se vivirá a lo grande con un espectacular show que se transmitirá en vivo y en directo desde el Movistar Arena.

Tras un liderazgo indiscutido y que ha remecido el prime de la televisión chilena, el estelar conducido por Diana Bolocco llegará a su fin en las próximas semanas.

Ese día no solo conoceremos al o la mejor de este ciclo, sino que la transmisión también incluirá una presentación de los Power Peralta. El dúo de hermanos y jurados de Fiebre de Baile promete sorprender con un nuevo “wow moment” animando el show de medio tiempo.

El react favorito de la audiencia chilena no se quedará fuera y Claudio Michaux se hará presente desde el mismo recinto, siguiendo de cerca todos los pormenores junto a los participantes.  

¿Cuándo es la final de Fiebre de Baile?

La gran final de esta temporada de Fiebre de Baile se podrá ver en vivo el miércoles 4 de febrero, en horario estelar luego de la emisión del noticiero central de CHV Noticias.

Compra AQUÍ tus entradas para la Final de Fiebre de Baile

La gran final de Fiebre de Baile será producida por Bizarro y quienes quieran asistir presencialmente al Movistar Arena podrán adquirir su respectivo ticket. 

La venta de entradas ya se encuenta disponible a través del sistema Puntoticket con precios desde los $20.000, más recargos por servicio. 

Los detalles de la final también se podrán seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión y todas sus plataformas digitales.

