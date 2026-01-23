 VIDEO | Revelan causa y primeros registros de choque múltiple en autopista General Velásquez - Chilevisión
23/01/2026 16:36

VIDEO | Revelan causa y primeros registros de choque múltiple en autopista General Velásquez

Durante la tarde de este viernes se registró un grave accidente de tránsito en la autopista General Velásquez, a la altura de Carlos Valdovinos, en la comuna de Cerrillos. Se trató de una colisión múltiple, en la que se vieron involucrados un total de 18 vehículos. De acuerdo a Carabineros, un camión de basura —que iba adelante de toda una columna— perdió su caja de cambios y esparció aceite en la pista, provocando que los automóviles que circulaban atrás patinaran y se estrellaran unos con otros. El hecho provocó una congestión de cerca de dos kilómetros, y dejó a tres personas con lesiones leves, sin víctimas fatales.

