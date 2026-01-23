AHORA | Caos en Autopista Central: Choque múltiple en General Velásquez provoca corte total de ruta - Chilevisión

La colisión involucró a camiones y vehículos de menor tamaño a la altura de Carlos Valdovinos. Desde la autopista llamaron a buscar vías alternativas para la circulación.

Al mediodía de este viernes, se registró colisión múltiple en el eje General Velásquez que provocó un corte total de la ruta.

El choque involucró a camiones y varios vehículos de menor tamaño a la altura del sector de Carlos Valdovinos, en la comuna de Cerrillos.

Según los reportes de autoridades, serían 16 los autos involucrados luego de una colisión en cadena.

De momento se reporta alta confestión en la Autopista Central y se hizo un llamado a buscar rurtas alternativas.

Hasta ahora se desconoce la cantidad de automóviles involucrados pero desde Transporte Informa informaron preliminarmente que habría personas lesionadas, pero se desconoce la gravedad de esta.