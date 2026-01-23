“Se me hace imposible viajar al sur”: El motivo que impide a Kel Calderón llegar a la zona de los incendios - Chilevisión

La influencer se refirió a la situación de emergencia que afecta al sur de Chile. "Se me aprieta la guata pensando", publicó en su Instagram.

Kel Calderón se pronunció este jueves en sus historias de Instagram respecto a los incendios forestales que han afectados a miles de familias en las regiones de Ñuble y Biobío.

"Les juro que se me aprieta la guata pensando en lo que están viviendo tantas personas que lo perdieron todo", escribió.

Además, se refirió a estar presente ayudando: "Nadie se puede quedar al margen de una situación así".

Su fundación REDES, compuesta por voluntarios que contribuyen en situaciones de emergencia y aportaron en la recuperación tras los incendios de Valparaíso en 2024, en esta ocasión no lo han hecho.

"Siempre intento estar en terreno, lamentablemente en esta oportunidad se me hace imposible viajar al sur", explicó.

Por lo tanto, la influencer le pidió a sus seguidores que le enviaran iniciativas para colaborar con ellas de manera directa y también difundirlas.

"He visto tantas campañas hermosas y tantas personas motivadas que me emociono cinco veces al día. Chile saca su lado más lindo ante las peores situaciones", finalizó.