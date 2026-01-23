 “Se me hace imposible viajar al sur”: El motivo que impide a Kel Calderón llegar a la zona de los incendios - Chilevisión
Minuto a minuto
El desesperado llamado de familia que busca a su mascota en el Biobío: “Fallecieron otros cuatro” VIDEO | Revelan causa y primeros registros de choque múltiple en autopista General Velásquez Revelan la casa donde se habría generado el megaincendio del Biobío y Ñuble “Hola, con Amparo Noguera”: Esta es la Transcripción de la llamada en la que “La Jenny” simula ser la actriz Emergencia en línea 1: Cierran estaciones de Metro por incidente con persona en la vía
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/01/2026 11:47

“Se me hace imposible viajar al sur”: El motivo que impide a Kel Calderón llegar a la zona de los incendios

La influencer se refirió a la situación de emergencia que afecta al sur de Chile. "Se me aprieta la guata pensando", publicó en su Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Kel Calderón se pronunció este jueves en sus historias de Instagram respecto a los incendios forestales que han afectados a miles de familias en las regiones de Ñuble y Biobío.  

"Les juro que se me aprieta la guata pensando en lo que están viviendo tantas personas que lo perdieron todo", escribió.

Además, se refirió a estar presente ayudando: "Nadie se puede quedar al margen de una situación así".

Su fundación REDES, compuesta por voluntarios que contribuyen en situaciones de emergencia y aportaron en la recuperación tras los incendios de Valparaíso en 2024, en esta ocasión no lo han hecho. 

"Siempre intento estar en terreno, lamentablemente en esta oportunidad se me hace imposible viajar al sur", explicó.

Por lo tanto, la influencer le pidió a sus seguidores que le enviaran iniciativas para colaborar con ellas de manera directa y también difundirlas.

"He visto tantas campañas hermosas y tantas personas motivadas que me emociono cinco veces al día. Chile saca su lado más lindo ante las peores situaciones", finalizó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Recuperación: Confirman fecha de pago y el requisito clave para recibirlo por incendios forestales

Lo último

Lo más visto

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

22/01/2026

Audio revela modus operandi de “La Jenny”: Intentó hacerse pasar por Amparo Noguera en llamada

La mujer se hizo pasar por la actriz durante una llamada telefónica con una ejecutiva del banco en la que recibió instrucción de realizar un proceso de validación luego de que se levantara una alerta de seguridad.

23/01/2026

Le dicen “La Mami”: Quién es la excarabinera detenida por millonario robo a Brinks

Su captura se concretó luego que uno de los integrantes de la banda criminal entregara pruebas concretas de la participación de la mujer en el robo en Rancagua. Desde la institución informaron que ya fue desvinculada.

23/01/2026

“Se me hace imposible viajar al sur”: El motivo que impide a Kel Calderón llegar a la zona de los incendios

La influencer se refirió a la situación de emergencia que afecta al sur de Chile. "Se me aprieta la guata pensando", publicó en su Instagram.

23/01/2026