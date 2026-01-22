“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario - Chilevisión

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

La actriz Catalina Guerra lanzó un inesperado comentario a Pamela Díaz durante una entrevista en su programa de YouTube, Sin Editar.

Todo ocurrió cuando Guerra transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no quiere participar en el espacio de Díaz.

"Qué bueno que vayas, Cata, porque yo al programa de la Pamela no voy ni cagando", le habría confesado Münchmeyer. "Yo para ese tipo de programas soy una lata", dijo después.

El inesperado comentario que descolocó a Pamela Díaz

Además, según indicó Catalina, su mamá se niega a ser entrevistada por La Fiera, ya que la última vez que estuvieron juntas la animadora le habría preguntado por su vida sexual.

"Uno se imagina inmediatamente a la Gloria teniendo relaciones sexuales, entonces no. Yo creo que te pusiste nerviosa y se te ocurrió una pregunta como muy no", señaló Guerra.

Díaz, entre risas, recuerda ese encuentro con la célebre actriz: "No hue..., le dije '¿qué es de tu vida?', entonces me mira y me dice 'la verdad es que no tengo ganas de hablar contigo', 'pero yo sí', le digo, 'pregunta la estupidez que quieras'”.

"No fue tan pesada, Pamela", corrigió Cata, a lo que la conductora afirmó: "No es muy simpática. Está como la Eli de Caso, ellas me tratan mal. Me dicen que soy ignorante".

Tras esto último, la actriz lanzó un honesto comentario: "Bueno, pero tú has usufructuado de tu ignorancia, o sea, con respeto, en eso se basa un poco tu carrera".

"¿Pero tú crees que yo soy ignorante?", preguntó Pamela, y la intérprete respondió con un breve silencio. "No... no sé, la verdad es que no sé. Pero tú juegas un poco con eso y eso es muy bueno, porque le has sacado partido", remató.