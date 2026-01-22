 “Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario - Chilevisión
Minuto a minuto
“Hay dos PDI que están…”: La nueva denuncia de nieta de María Ercira por grave “delito” en la investigación Pdte. Boric decretó dos días de duelo nacional por tragedia y víctimas de incendios forestales Bonos de $1.5 millones comenzarán a entregarse este fin de semana a afectados de incendios Tras alerta de vecinos: Detienen a sospechoso de iniciar focos de incendio en Punta de Parra Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/01/2026 10:07

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Catalina Guerra lanzó un inesperado comentario a Pamela Díaz durante una entrevista en su programa de YouTube, Sin Editar.

Todo ocurrió cuando Guerra transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no quiere participar en el espacio de Díaz.

"Qué bueno que vayas, Cata, porque yo al programa de la Pamela no voy ni cagando"le habría confesado Münchmeyer. "Yo para ese tipo de programas soy una lata", dijo después.

El inesperado comentario que descolocó a Pamela Díaz

Además, según indicó Catalina, su mamá se niega a ser entrevistada por La Fiera, ya que la última vez que estuvieron juntas la animadora le habría preguntado por su vida sexual.

"Uno se imagina inmediatamente a la Gloria teniendo relaciones sexuales, entonces no. Yo creo que te pusiste nerviosa y se te ocurrió una pregunta como muy no", señaló Guerra.

Díaz, entre risas, recuerda ese encuentro con la célebre actriz: "No hue..., le dije '¿qué es de tu vida?', entonces me mira y me dice 'la verdad es que no tengo ganas de hablar contigo', 'pero yo sí', le digo, 'pregunta la estupidez que quieras'”.

Sin Editar

"No fue tan pesada, Pamela", corrigió Cata, a lo que la conductora afirmó: "No es muy simpática. Está como la Eli de Caso, ellas me tratan mal. Me dicen que soy ignorante".

Tras esto último, la actriz lanzó un honesto comentario: "Bueno, pero tú has usufructuado de tu ignorancia, o sea, con respeto, en eso se basa un poco tu carrera".

"¿Pero tú crees que yo soy ignorante?", preguntó Pamela, y la intérprete respondió con un breve silencio. "No... no sé, la verdad es que no sé. Pero tú juegas un poco con eso y eso es muy bueno, porque le has sacado partido", remató.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cacería humana: El crimen de barras bravas que terminó en cadena perpetua

Lo último

Lo más visto

“¿Camila Nash School?”: Américo desató ola de reacciones por llamativo acento en entrevista

El cantante chileno llamó la atención en redes sociales en una conversación con la periodista Javiera Quiroga, donde algunos usuarios lo acusaron de cambiar su forma de hablar.

22/01/2026

Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana

En menos de un mes, con dos productos distintos se ha tomado esta medida preventiva por presencia de sustancia que genera problemas digestivos.

22/01/2026

“Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

22/01/2026

“Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios

A través de redes sociales, el mandatario replicó a la legisladora electa Paz Charpentier por las acusaciones que ella levantó en X asegurando una lenta respuesta del gobierno a la emergencia.

22/01/2026