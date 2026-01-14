“Uno nunca sabe…”: Pamela Díaz alertó sobre su estado de salud tras video desde el hospital - Chilevisión

Pamela Díaz llamó la atención de sus seguidores en redes sociales con un video en el que alertó sobre su estado de salud.

La "Fiera" compartió un registro en sus historias de Instagram en donde se le vio acostada en una camilla, pero de buen humor.

“Hola people, aquí voy. Mamá, despídete”, inició comentando.

En las imágenes, la animadora dio a entender que estaba próxima a ingresar al pabellón para un internvención, pero no entregó mayores detalles.

“Me voy, uno nunca sabe, querida people, si es que se puede ir”, agregó entre risas en tono de broma.

Si bien no especificó la razón detrás de su visita al hospital, contó que fue acompañada por su madre.

“Adiós people, miren que voy hermosa”, cerró antes de ser trasladadas por funcionarios para la intervención.