 “Uno nunca sabe…”: Pamela Díaz alertó sobre su estado de salud tras video desde el hospital - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido Partido Nacional Libertario anunció que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast No acudió a trabajar y fue encontrada muerta: Las hipótesis que se manejan por homicidio de parvularia en el Biobío Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Nicolás: Solicitan evacuar la zona Fue encontrada sin vida dentro su hogar: ¿Quién es Magdalena Burgos?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/01/2026 16:21

“Uno nunca sabe…”: Pamela Díaz alertó sobre su estado de salud tras video desde el hospital

La animadora compartió un registro, al parecer, antes de ingresar a una intervención médica.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Pamela Díaz llamó la atención de sus seguidores en redes sociales con un video en el que alertó sobre su estado de salud

La "Fiera" compartió un registro en sus historias de Instagram en donde se le vio acostada en una camilla, pero de buen humor.

“Hola people, aquí voy. Mamá, despídete”, inició comentando. 

En las imágenes, la animadora dio a entender que estaba próxima a ingresar al pabellón para un internvención, pero no entregó mayores detalles.

“Me voy, uno nunca sabe, querida people, si es que se puede ir”, agregó entre risas en tono de broma.

Si bien no especificó la razón detrás de su visita al hospital, contó que fue acompañada por su madre.

“Adiós people, miren que voy hermosa”, cerró antes de ser trasladadas por funcionarios para la intervención. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026
Publicidad