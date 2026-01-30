 “Mamá, pensé que teníamos tiempo”: La emotiva despedida de Macaulay Culkin tras muerte de Catherine O'Hara - Chilevisión
30/01/2026 23:03

“Mamá, pensé que teníamos tiempo”: La emotiva despedida de Macaulay Culkin tras muerte de Catherine O'Hara

El protagonista de "Mi Pobre Angelito" compartió emotivas fotografías de la época con un sensible texto.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Macaulay Culkin utilizó sus redes sociales para escribir un emotivo texto de despedida por la muerte de Catherine O'Hara (71), quien hizo el papel de su madre en la película "Mi Pobre Angelito".

El actor compartió una fotografía dual donde aparecen ambos en dicha película y luego en la misma pose años más tarde, junto a un texto que no dejó indiferente a sus seguidores.

¿Qué dijo Macaulay Culkin?

"Mamá, pensé que teníamos tiempo", comenzó diciendo Culkin en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir".

Por otro lado, Macaulay sentenció: "Te amo y te veré más tarde".

Catherine interpretó a Kate McCallister en "Mi pobre angelito" y "Mi pobre angelito: Perdido en Nueva York", cuyo personaje era la madre de Kevin McCallister, papel que pertenece a Macaulay Culkin.

En 2023, ambos volvieron a reencontrarse cuando Culkin recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, donde Catherine dedicó emotivas palabras.

"Macaulay, este hermoso y querido niño de 10 años, fue llamado superestrella, una máquina de hacer dinero, uno de los jóvenes protagonistas más cotizados de Hollywood en todo el mundo. ¿Cómo sobrevive alguien a eso?", mencionó Catherine.

Finalmente, añadió: "Gracias por incluirme, a tu mamá en la ficción que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir este momento tan feliz. Estoy muy orgullosa de ti", mientras que Macaulay estalló en llanto, mientras la abrazaba.

Revisa la publicación de Instagram:

