Muñeca Bielorrusa: Corte de San Miguel abre 4 sumarios a funcionarios tras reportaje de CHV Noticias - Chilevisión

El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel determinó este lunes iniciar una investigación sumaria administrativa en contra de cuatro funcionarios del Poder Judicial presuntamente involucradas en la arista Muñeca Bielorrusa del Caso Audios.

Se trata de Sergio Yáber, conservador y activero judicial de Puente Alto; Claudio Barrena, notario de la 10° notaría y archivero judicial de San Miguel; Rodrigo Ortúzar, notario de la 1° notaría de esa comuna; y Fernando Martel, notario interino de la 5° notaría, con asiento en La Cisterna.

Estas cuatro investigaciones internas ocurren a cinco días de la emisión de un reportaje en CHV Noticas que mostró en exclusiva nuevos documentos bancarios de Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Estas transacciones exhibidas en la investigación acreditarían millonarios depósitos hechos por dos de los notarios antes mencionados a sus cuentas personales. Pagos que, de acuerdo con la Fiscalía, no tendrían justificación ni un origen lícito.

En concreto, sería una serie de movimientos de dinero que parecieron sospechosos y que condujeron a la Fiscalía a una línea investigativa que los llevó a dos conservadores de Bienes Raíces que habrían realizado pagos a Migueles.

La investigación busca establecer si estos conservadores se prestaron para triangular dineros hacia la exmagistrada. En total se indagan pagos por $45 millones realizados a Migueles los que, presume Fiscalía, serían una posible coima por el fallo que favoreció a aal consorcio CBM.

Qué es la arista Muñeca Bielorrusa

Cabe recordar que la arista conocida como caso Muñeca Bielorrusa es una de las más sensibles del Caso Hermosilla, también conocido como Caso Audios. Involucra presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción al interior del Poder Judicial.

Según Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM), pagaron un soborno de $45 millones a Vivanco a través de Migueles para que en un litigio entre esta empresa y Codelco, la exministra fallara en contra de la estatal.

Vivanco por aquel entonces presidía la sala de la Corte Suprema que, en efecto, condenó a Codelco a pagar 17 mil millones al consorcio chileno-bielorruso. La fiscal Carmen Gloria Wittwer planteó que parte del dinero que Codelco pagó a Belaz Movitec, terminó en manos de Migueles y Vivanco.