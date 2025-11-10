Liberan llamada clave en caso Muñeca Bielorrusa: Hace referencia a reportaje de CHV Noticias - Chilevisión

En una reciente audiencia, Fiscalía dio a conocer una escucha telefónica en la que se mencionan supuestos pagos de Mario Vargas a la exministra Ángela Vivanco junto con menciones al reportaje de CHV Noticias.

Sigue la investigación de la denominada "trama bielorrusa" por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos que sacude al Poder Judicial.

En una de las últimas audiencias se dieron a conocer unos audios telefónicos que salpican y complicarían a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En una reciente audiencia contra los tres imputados, la Fiscalía de Los Lagos expuso una escucha telefónica entre el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena, que salpicaría aún más a la exministra de la Suprema.

En dicho diálogo, afirman que Mario Vargas le habría entregado dinero a la destituida Ángela Vivanco —quien sería además su amiga— por sus supuestas gestiones en la trama. En esa línea, en parte del audio destapado por el ente persecutor, Yáber hace mención al reportaje de Chilevisión que precisamente investigaba la causa.

"A mí me tiene las h... Chilevisión, porque está haciendo un reportaje... y como yo aparezco depositándole su sueldo y en ocho años debo tener otros movimientos extras, pero movimientos...", se alcanza a oír.

Escucha el audio acá:

Recordemos que desde la semana pasada están siendo formalizados Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y los abogados del Consorcio Belaz Movitec Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Es probable que durante este lunes se definan las medidas cautelares contra los tres imputados, para quienesel Ministerio Público pidió que se les decrete la prisión preventiva.

Mira acá el reportaje: