El círculo de Ángela Vivanco: Indagan pagos a esposo de ex ministra investigada por Caso Audios - Chilevisión

02/11/2025 22:12

El círculo de Ángela Vivanco: Indagan pagos a esposo de ex ministra investigada por Caso Audios

Ha pasado más de un año desde que fue removida de la Corte Suprema, la ahora ex ministra Ángela Vivanco. Desde conocerse sus chats con el abogado Luis Hermosilla, la Fiscalía investiga posibles delitos de corrupción. En exclusiva, un equipo de reportajes de Chilevisión Noticias accedió a una serie de documentos que muestran sospechosos movimientos de dinero hacia la cuenta de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y que involucraría a abogados de la plaza e incluso a dos conservadores de bienes raíces, cuyas oficinas, fueron allanadas por Carabineros. Esto y más, en la investigación de Benjamín Contalba y Nicolás Sepúlveda.

