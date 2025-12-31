 Practicó surf con avanzado embarazo: Video de Tita Ureta dividió a redes - Chilevisión
31/12/2025 18:20

Video de Tita Ureta dividió a usuarios en redes: Practicó surf en medio de avanzado embarazo

Las imágenes, publicadas a través de Instagram, muestran a la comunicadora sobre una tabla de surf a orillas de una playa en Costa Rica.

Publicado por CHV Noticias

Tita Ureta causó opiniones divididas en redes sociales tras publicar un video practicando surf en medio de su embarazo.

En las imágenes, publicadas a través de Instagram, la comunicadora aparece sobre una tabla de surf a orillas de la playa en Costa Rica.

"Somos dos gozando el mar", escribió Ureta, quien está esperando su primer bebé con Spiro Razis.

Las reacciones tras video de Tita Ureta practicando surf

La publicación generó la reacción inmediata de sus seguidores, entre ellos rostros del espectáculo como Millaray Viera, Pedro Astorga y Yasmín Vásquez.

Sin embargo, las opiniones estuvieron divididas. Por una parte, algunos aplaudieron la hazaña de Tita, pero otros criticaron que hiciera este deporte durante su embarazo.

"Qué descriterio", "es riesgoso", "un poco irresponsable", "el embarazo no es enfermedad" y "me encanta que sigas haciendo lo que amas", fueron parte de los diversos comentarios hacia la futura madre.

Revisa el video acá:

