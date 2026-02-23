“Siempre lo mismo”: Bombo Fica recordó de qué equipo es hincha y le hizo una broma al archirrival - Chilevisión

Bombo Fica tuvo una destacada presentación en el Festival de Comedia, cautivando al público con una rutina en la que recordó anécdotas y viajes.

En el inicio de la segunda jornada del programa de Chilevisión, el humorista aprovechó de recordar el equipo del que es hincha acérrimo.

Todo se dio al mencionar que es "una persona frontal" y que "no niego nada de lo que soy", momento en que habló del club de sus amores.

La broma de Bombo Fica al hablar de la U y Colo Colo

En el espacio, el reconocido comediante confesó: "Todos saben mi opción deportiva. Soy hincha de la grandiosa Universidad de Chile. Un azul de corazón, un romántico viajero".

Tras recibir aplausos y algún leve silbido, Bombo Fica reaccionó: "Siempre lo mismo. La ofensa, el garabato, la agresión, te pa... y toda la hue... La falta de respeto".

"Señores, tenemos que aprender a respetarnos como país. Si no hay respeto, no hay crecimiento. El respeto es la base de una civilización, es la base de un país que crece", agregó.

En ese instante, el artista lanzó una singular broma. "Esto va tanto para la gente de la U como para los hue... de Colo Colo. Respeto", sostuvo.

El comentario sacó carcajadas en los asistentes, quienes aplaudieron al exitoso humorista nacional de 62 años.