El espectacular gesto del León de México con Elena, la hija de Fernanda Pinilla y Grace Lazcano - Chilevisión

Un emotivo video publicó el León de México tras el nacimiento de Elena, la hija de Fernanda Pinilla y la periodista Grace Lazcano.

El club en el que milita la futbolista chilena tuvo un tremendo gesto con la pequeña, dedicándole un posteo para darle la bienvenida a este mundo.

A través de redes sociales, el conjunto azteca mostró a una de las encargadas colocando las camisetas de las jugadoras en el vestuario.

Al llegar al sector de Pinilla, la funcionaria colgó una casaca mucho más pequeña con el nombre "Elena" junto a la foto de la seleccionada nacional.

"Hay una nueva fiera en la familia. Elena ya está en casa", señaló el León, acompañando el registro con la canción "Amapola" de Juan Luis Guerra.

Mira el video acá

La foto con la que Fernanda Pinilla y Grace Lazcano anunciaron maternidad

El nacimiento de su hija fue dado a conocer el pasado martes 17 de febrero por la futbolista y la comunicadora, quienes se casaron el 2023

"Bienvenida a la bandita, Elena. Desbordando amor", escribieron en Instagram, recibiendo el cariño de sus cercanos y seguidores.