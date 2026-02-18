“Bienvenida”: La foto con la que Fernanda Pinilla y Grace Lazcano anunciaron nacimiento de su hija - Chilevisión

La periodista Grace Lazcano y la futbolista Fernanda Pinilla estremecieron a sus seguidores, confirmando este martes el nacimiento de su hija.

A través de redes sociales, la pareja anunció que se convirtieron en madres por primera vez luego de varios años de relación.

"Y un arcoíris me pintó la piel para amanecer contigo. Bienvenida a la bandita, Elena. Desbordando amor", escribieron en Instagram.

Fernanda Pinilla y Grace Lazcano publican emotiva foto

El mensaje fue acompañado de una emotiva foto luego del parto, donde se observa a la pequeña disfrutando sus primeros minutos de vida.

La imagen se complementa con Pinilla dándole un beso en la frente a Lazcano, posteo que se llenó de mensajes de sus cercanos que las felicitaron por la noticia.

La seleccionada nacional y la comunicadora se casaron en 2023, comunicando a fines del año pasado que estaban esperando un bebé.

Actualmente están radicadas en México debido a que la defensora milita en el León de ese país, club al que arribó hace dos temporadas.

Mira la foto acá