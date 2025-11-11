 Se agranda la familia: Fernanda Pinilla anuncia emotiva noticia junto a su pareja - Chilevisión
Se agranda la familia: Fernanda Pinilla anuncia emotiva noticia junto a su pareja

A casi tres años de casarse, la futbolista nacional Fernanda Pinilla y su pareja Grace Lazcano confirmaron un importante paso en su vida.

Martes 11 de noviembre de 2025 | 12:16

Una gran noticia dieron a conocer Fernanda Pinilla y Grace Lazcano, quienes confirmaron que se convertirán en madres.

A través de un tierno posteo en redes sociales, la futbolista nacional y la periodista anunciaron este martes que están esperando a su primer bebé.

"Refuerzo 2026", escribieron en Instagram, donde se ve a seleccionada nacional abrazando a la comunicadora en una adorable imagen.

Anuncio de Fernanda Pinilla y Grace Lazcano se repletó de comentarios

La noticia generó una ola de comentarios, donde la pareja recibió las felicitaciones de sus cercanos y de sus miles de seguidores.

Christiane Endler, Natalia Campos, Sonya Keefe, Carla Guerrero, Bárbara Hernández y hasta el presidente Gabriel Boric comentaron la publicación.

Tras varios años de relación, Pinilla y Lazcano se casaron en enero del 2023 en una íntima ceremonia en la que fueron acompañadas por familiares y amigos.

Actualmente, la jugadora nacional y la periodista están radicadas en México debido a que la defensa se desempeña en el club León de dicho país.

