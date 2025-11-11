 Presidente Boric sorprendió con foto en medio del Debate Presidencial 2025 - Chilevisión
Fueron 15 días de búsqueda: Lo que se sabe del crimen de Valentina Alarcón en La Pintana Varias familias quedaron damnificadas: Incendio consumió por completo cinco casas en Cerrillos Análisis post Debate Presidencial Anatel 2025 en Chilevisión Matthei explicó el comentado lugar donde guardó rosa que Kaiser le regaló en Debate Presidencial VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre
11/11/2025 00:36

Presidente Boric sorprendió con foto en medio del Debate Presidencial 2025

En medio del último cara a cara de los aspirantes a La Moneda antes de las votaciones del domingo, el mandatario compartió un especial registro en sus redes sociales en medio del Debate Presidencial de Anatel.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La noche de este lunes se realizó el Debate Presidencial Anatel 2025 y el presidente Gabriel Boric se hizo presente con un particular gesto. 

Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés se encontraron cara a cara antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre

Los aspirantes a La Moneda pudieron presentar sus propuestas en materia de seguridad, economía, gobernabilidad y políticas sociales en el que fue el último encuentro antes de los comicios electorales. 

En medio del debate, el presidente se hizo presente a través de sus redes sociales, donde posó junto a su hija Violeta mientras se llevaba a cabo el evento en televisión. 

“Buenas noches Chile lindo”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram

La postal del Presidente Boric

