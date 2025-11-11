 VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre - Chilevisión
Debate Presidencial 2025 | Revisa el evento COMPLETO aquí
11/11/2025 00:54

VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre

El debate presidencial 2025 reunió a los ocho aspirantes a La Moneda por última vez antes de las elecciones del 16 de noviembre.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes 10 de noviembre se emitió el último Debate Presidencial Anatel 2025, el cual buscó llegar a todo el país con una transmisión simultánea a través de todos los canales de señal abierta.

Esta fue la última oportunidad en la que Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés se vieron las caras antes de las elecciones presidenciales de 16 de noviembre.

La instancia tuvo cuatro bloques: Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad. Cinco periodistas condujieron el encuentro y realizaron diversas preguntas a los candidatos: Daniel Matamala (Chilevisión), Iván Núñez (TVN), Soledad Onetto (Canal 13), Juan Manuel Astorga (Mega) y Julia Vial (TV+).

Mira el debate Anatel ACÁ:

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

