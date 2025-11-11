VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre - Chilevisión

El debate presidencial 2025 reunió a los ocho aspirantes a La Moneda por última vez antes de las elecciones del 16 de noviembre.
Este lunes 10 de noviembre se emitió el último Debate Presidencial Anatel 2025, el cual buscó llegar a todo el país con una transmisión simultánea a través de todos los canales de señal abierta.
Esta fue la última oportunidad en la que Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés se vieron las caras antes de las elecciones presidenciales de 16 de noviembre.
La instancia tuvo cuatro bloques: Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad. Cinco periodistas condujieron el encuentro y realizaron diversas preguntas a los candidatos: Daniel Matamala (Chilevisión), Iván Núñez (TVN), Soledad Onetto (Canal 13), Juan Manuel Astorga (Mega) y Julia Vial (TV+).