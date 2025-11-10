 Debate presidencial 2025: Lo que debes saber del último cara a cara previo a las elecciones - Chilevisión
10/11/2025 16:47

Debate presidencial 2025: Lo que debes saber del último cara a cara previo a las elecciones

El debate de Anatel será la última oportunidad antes de la primera vuelta para que las ocho candidaturas expongan sus propuestas y debatan sus ideas frente a la ciudadanía.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes se llevará a cabo el último Debate Presidencial 2025, donde los ocho candidatos a la presidencia del país debatirán las propuestas de sus adversarios y presentarán sus ideas de cara a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

Se trata del Debate Anatel 2025, el cual será transmitido a partir de las 21:00 horas de este lunes.

Este formato es impulsado por la Asociación Nacional de Televisión, y busca llegar a todo el país con una transmisión simultánea a través de todos los canales de señal abierta.

¿Quiénes participarán en el Debate presidencial Anatel?

El encuentro contará con la presencia de los 8 aspirantes a La Moneda, previo a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

Los candidatos presidenciales son:

  • Franco Parisi (Partido de la Gente)
  • Jeannette Jara (Unidad por Chile)
  • Marco Enríquez Ominami (Independiente)
  • José Antonio Kast (Partido Republicano y Partido Social Cristiano)
  • Johannes Kaiser (Prtido Nacional Libertario)
  • Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas)
  • Harold Mayne-Nicholls (Independiente)
  • Eduardo Artés (Independiente)

¿Cuáles serán los bloques temáticos y el orden de las intervenciones?

Los bloques temáticos serán Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad.

Mientras que en el sorteo, realizado durante la jornada del miércoles, quedó definido que Eduardo Artés esté a cargo del primer turno. Por su parte, José Antonio Kast abrirá la ronda de preguntas directas.

En el bloque de despedida, Jeannette Jara será la primera en intervenir, mientras que Marco Enríquez-Ominami será el último.

¿Qué periodistas conducirán el debate presidencial Anatel 2025?

Cinco periodistas integrarán el equipo a cargo de la conducción y las preguntas a los candidatos presidenciales en el debate presidencial Anatel 2025.

Se trata de Daniel Matamala (Chilevisión), Iván Núñez (TVN), Soledad Onetto (Canal 13), Juan Manuel Astorga (Mega) y Julia Vial (TV+).

¿Cómo ver EN VIVO el debate presidencial?

El debate presidencial Anatel se podrá ver en vivo a través de las pantallas de la señal abierta y online de Chilevisión, a partir de las 21:00 horas. 

También puedes seguir todos los detalles de la transmisión a través de la señal online, el sitio web de CHV Noticias, a través de Youtube y por la app MiCHV (disponible en Android, iOS y Samsung). 

