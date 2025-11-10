Elecciones 2025: Sigue acá en vivo el debate presidencial - Chilevisión

El debate Anatel reunirá a los ochos aspirantes a La Moneda por última vez antes del día de las elecciones. Podrás seguir todos los detalles a través de las plataformas de Chilevisión.
Los candidatos presidenciales se verán las caras antes de las elecciones del 16 de noviembre en el debate presidencial Anatel 2025.
El evento se realizará el próximo lunes 10 de noviembre, desde las 21:00 horas en los estudios de Televisión Nacional de Chile.
Esta será la última oportunidad en la que Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés se verán las caras.
El debate presidencial Anatel se podrá ver en vivo a través de las pantallas de la señal abierta y online de Chilevisión, a partir de las 21:00 horas.
También puedes seguir todos los detalles de la transmisión a través de la señal online, el sitio web de CHV Noticias, a través de Youtube y por la app MiCHV (disponible en Android, iOS y Samsung).
Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, tienes que seguir los siguientes pasos:
Descarga MiCHV en tu Smart TV