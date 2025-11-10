 Elecciones 2025: Sigue acá en vivo el debate presidencial - Chilevisión
10/11/2025 12:52

Sigue acá en vivo el último debate presidencial antes de las elecciones de noviembre

El debate Anatel reunirá a los ochos aspirantes a La Moneda por última vez antes del día de las elecciones. Podrás seguir todos los detalles a través de las plataformas de Chilevisión.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Los candidatos presidenciales se verán las caras antes de las elecciones del 16 de noviembre en el debate presidencial Anatel 2025.

El evento se realizará el próximo lunes 10 de noviembre, desde las 21:00 horas en los estudios de Televisión Nacional de Chile.

Esta será la última oportunidad en la que Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés se verán las caras.

¿Cómo ver EN VIVO el debate presidencial?

El debate presidencial Anatel se podrá ver en vivo a través de las pantallas de la señal abierta y online de Chilevisión, a partir de las 21:00 horas. 

También puedes seguir todos los detalles de la transmisión a través de la señal online, el sitio web de CHV Noticias, a través de Youtube y por la app MiCHV (disponible en Android, iOS y Samsung). 

Cómo descargar la APP MiCHV

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, tienes que seguir los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Descarga MiCHV en tu Smart TV

  • En el caso de querer descargar la app en Smart TV (LG, Samsung y Google TV), esta debe ser instalada a través de la propia tienda de aplicaciones del televisor. 
