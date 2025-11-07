Cuándo es el último debate presidencial antes de las elecciones de noviembre - Chilevisión

La próxima semana se vivirá el Debate Presidencial Anatel, instancia que reunirá a los 8 candidatos a La Moneda una última vez antes de los comicios del 16 de noviembre.

Las elecciones presidenciales 2025 se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre donde compiten ocho candidatos y aún queda una instancia en la que se verán las caras todos los contendientes.

Jeannette Jara, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami protagonizarán el Debate Presidencial Anatel, instancta organizada por la Asociación Nacional de Televisión.

¿Cuándo es el Debate Presidencial Anatel 2025?

El debate presidencial de Anatel se realizará el próximo lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas en los estudios de Televisión Nacional de Chile.

Este debate tendrá transmisión simultánea de todos los canales asociados a Anatel.

¿Cómo ver el debate presidencial por CHV?

El último debate presidencial lo podrás ver a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online, la cual se encuentra el su sitio web www.chilevisión.cl, y por la app MiCHV.

¿Cómo descargar MiCHV en tu celular?

Para acceder a las señales en vivo y todos los programas de entretención de Chilevisión, solo debes seguir estos 3 pasos:

Ingresar a tu App Store o Google Play

App Store o Google Play Buscar MiCHV en el catálogo gratuito

Descargar MiCHV

¿Cómo descargar MiCHV en tu Smart TV?

En el caso de querer descargar la app en Smart TV (LG, Samsung y Google TV), esta debe ser instalada a través de la propia tienda de aplicaciones del televisor.