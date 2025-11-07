Cuándo es el último debate presidencial antes de las elecciones de noviembre - Chilevisión

La próxima semana se vivirá el Debate Presidencial Anatel, instancia que reunirá a los 8 candidatos a La Moneda una última vez antes de los comicios del 16 de noviembre.
Las elecciones presidenciales 2025 se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre donde compiten ocho candidatos y aún queda una instancia en la que se verán las caras todos los contendientes.
Jeannette Jara, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami protagonizarán el Debate Presidencial Anatel, instancta organizada por la Asociación Nacional de Televisión.
El debate presidencial de Anatel se realizará el próximo lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas en los estudios de Televisión Nacional de Chile.
Este debate tendrá transmisión simultánea de todos los canales asociados a Anatel.
El último debate presidencial lo podrás ver a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online, la cual se encuentra el su sitio web www.chilevisión.cl, y por la app MiCHV.
Para acceder a las señales en vivo y todos los programas de entretención de Chilevisión, solo debes seguir estos 3 pasos:
En el caso de querer descargar la app en Smart TV (LG, Samsung y Google TV), esta debe ser instalada a través de la propia tienda de aplicaciones del televisor.