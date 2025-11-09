 Elecciones 2025: Conoce las excusas válidas para no votar este domingo 16 de noviembre - Chilevisión
Minuto a minuto
CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición Quiénes participarán en el debate presidencial 2025: Revisa el listado de candidatos Joven con discapacidad intelectual severa fue designado como vocal de mesa en San Bernardo Sismo de 6.7 se registró en las costas de Japón: Provocó alerta de tsunami “Me da un poco de pudor”: Neme desclasificó conversación con Mayne-Nicholls tras pelea con su padre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/11/2025 16:43

Elecciones 2025: Conoce las excusas válidas para no votar este domingo 16 de noviembre

Quienes no concurran a votar se exponen a una multa en dinero a beneficio municipal. No obstante, existen tres situaciones específicas en las que la ausencia se encuentra justificada.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, donde se elegirá al próximo presidente de Chile, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Quienes no asistan a votar pueden ser sancionados con una multa que quedó fijada en un monto de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM).

Es decir, quienes estén habilitados para ejercer su voto y no vayan a sufragar, tendrán que pagar entre $35.000 y $103.000, aproximadamente.

Estas son las excusas válidas para no votar 

Sin embargo, existen algunas excusas que la ley acepta para quienes: 

  • Se encuentren enfermos. 
  • Estén ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.
  • No puedan cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado.

Cabe destacar que solo si el elector o electora se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación, puede dejar una constancia en Carabineros exclusivamente el mismo día de la elección.

Es fundamental guardar el comprobante de dicha constancia, ya que deberá presentarse ante el Juzgado de Policía Local en caso de ser citado.

En los otros dos escenarios, las personas deberán esperar la notificación del tribunal y presentar la documentación que justifique su ausencia el día de la elección.

Publicidad

Destacamos

Noticias

CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición

Lo último

Lo más visto

“Muy fuerte”: Yuhui desata polémica tras publicar impactante video donde matan y cocinan a tortuga

En el video se puede ver cómo el exGran Hermano Chile compra una tortuga para posteriormente cocinarla junto a su familia.

09/11/2025

Gran final Miss Mundo Chile 2025: Sigue EN VIVO el certamen y conoce a la nueva ganadora

Esta noche se elegirá a la nueva reina, sucesora de Francisca Lavandero, quien tendrá la misión de representar a Chile en el certamen Miss Mundo.

09/11/2025

“Fue una estafa”: Priscilla Vargas vivió insólito momento con su hija en concierto de Tini

La periodista viajó hasta Argentina con su hermana, sobrina e hija para el concierto de la artista y al dejarlas en el estadio donde se presentaría vivieron un insólito momento en su intento por refugiarse de las lluvias.

09/11/2025

“Sí, pero me...”: Hija de Perla Ilich sufrió accidente y sacó carcajadas con su reacción en redes

La pequeña Carolina tiene 6 años e interrumpió a su madre para contar en pocas palabras lo que había vivido, sacando carcajadas entre los seguidores que elogiaron su personalidad extrovertida.

09/11/2025