Elecciones 2025: Conoce las excusas válidas para no votar este domingo 16 de noviembre - Chilevisión

Quienes no concurran a votar se exponen a una multa en dinero a beneficio municipal. No obstante, existen tres situaciones específicas en las que la ausencia se encuentra justificada.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, donde se elegirá al próximo presidente de Chile, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Quienes no asistan a votar pueden ser sancionados con una multa que quedó fijada en un monto de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM).

Es decir, quienes estén habilitados para ejercer su voto y no vayan a sufragar, tendrán que pagar entre $35.000 y $103.000, aproximadamente.

Estas son las excusas válidas para no votar

Sin embargo, existen algunas excusas que la ley acepta para quienes:

Se encuentren enfermos.

Estén ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.

No puedan cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado.

Cabe destacar que solo si el elector o electora se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación, puede dejar una constancia en Carabineros exclusivamente el mismo día de la elección.

Es fundamental guardar el comprobante de dicha constancia, ya que deberá presentarse ante el Juzgado de Policía Local en caso de ser citado.

En los otros dos escenarios, las personas deberán esperar la notificación del tribunal y presentar la documentación que justifique su ausencia el día de la elección.