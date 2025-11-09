Quiénes participarán en el debate presidencial 2025: Revisa el listado de candidatos - Chilevisión

El debate Anatel será la última antes de la primera vuelta donde las ocho candidaturas puedan discutir y presentar a la ciudadanía sus propuestas e ideas para los próximos años.

El próximo lunes 10 de noviembre se llevará a cabo el Debate Presidencial Anatel 2025, en el que dirán presente todos los candidatos a La Moneda.

Este encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), será la última instancia que reúna a las ocho candidaturas ratificadas por el Servel previo a la primera vuelta, fijada para el domingo 16 de noviembre.

Allí, los candidatos y candidatas podrán entregar por última vez sus ideas, propuestas y contrastes ante la ciudadanía antes de ir a los comicios.

El espacio será conducido por un destacado equipo de periodistas: Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión), Soledad Onetto (Canal 13) y Julia Vial (TV+).

Debate Presidencial Anatel 2025: Este es el listado de candidatos que participarán

En el debate presidencial 2025 participarán los 8 candidatos que compiten por llegar a La Moneda:

Franco Parisi

Jeannette Jara

Marco Enríquez-Ominami

Johannes Kaiser

José Antonio Kast

Eduardo Artés

Evelyn Matthei

Harold Mayne-Nicholls

En el sorteo, realizado durante la jornada del miércoles, quedó definido que Eduardo Artés esté a cargo del primer turno. Por su parte, José Antonio Kast abrirá la ronda de preguntas directas.

En el bloque de despedida, Jeannette Jara será la primera en intervenir, mientras que Marco Enríquez-Ominami será el último.

Los bloques temáticos serán Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad.