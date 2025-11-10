Elecciones 2025: Así será el orden de las listas parlamentarias en la papeleta - Chilevisión

Junto a las elecciones presidenciales, el domingo 16 de noviembre también se votará por los integrantes del Congreso, ya que se debe renovar la totalidad de los disputados y la mitad de los senadores.

El domingo 16 de noviembre se realizarán las próximas elecciones parlamentarias, donde el electorado deberá elegir a los legisladores que se integrarán tanto a la Cámara de Diputados como al Senado.

Ante ello, el Servel ya dio a conocer el orden que tendrán las listas definidas por las coaliciones para que los votantes puedan conocer la precedencia de los candidatos a ambas cámaras.

Este es el orden de listas Parlamentarias

Los ciudadanos tendrán el deber de sufragar para escoger a un representante que estará en una de las 11 listas confirmadas. En el caso de los diputados, todas las regiones del país deben votar por un diputado o diputada.

En cambio para senadores solo se debe votar en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

Lista Elecciones Parlamentarias

Partido Ecologista Verde - Letra A

Verdes, Regionalistas y Humanistas - Letra B

Unidad por Chile - Lista C

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista - Lista D

Movimiento Amarillos por Chile - Lista E

Partido de Trabajadores Revolucionarios - Lista F

Partido Alianza Verde Popular - Lista G

Popular - Lista H

Partido de la Gente - Lista I

Chile Grande y Unido - Lista J

Cambio por Chile - Lista K

Elecciones presidenciales 2025

Adicionalmente, el mismo domingo 16 de noviembre se llevarán adelante las Elecciones Presidenciales 2025, las que son de carácter obligatorio y compiten ocho candidatos para llegar a La Moneda para el periodo 2026-2030.

En caso de que no exista una mayoría absoluta en los sufragios, los dos candidatos con mayor votación definirán al próximo Presidente de Chile en un eventual nuevo balotaje el 14 de diciembre.