 Elecciones 2025: Así será el orden de las listas parlamentarias en la papeleta - Chilevisión
Minuto a minuto
“Viviría mejor teniendo...”: La carta que leyó Mayne-Nicholls de una niña en Debate Presidencial 2025 ¿Qué harían ante invasión de EEEUU a Venezuela? Así respondieron los 8 candidatos en el Debate “Miedo no tengo”: José Antonio Kast respondió en Debate Presidencial por uso de vidrio blindado Debate Presidencial 2025 | Esto dijeron los 8 candidatos sobre Economía “Matar guagüitas no está en nuestro programa”: Kaiser cierra la puerta al aborto libre en Debate Presidencial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/11/2025 12:11

Elecciones 2025: Así será el orden de las listas parlamentarias en la papeleta

Junto a las elecciones presidenciales, el domingo 16 de noviembre también se votará por los integrantes del Congreso, ya que se debe renovar la totalidad de los disputados y la mitad de los senadores.

Publicado por José Espinoza

El domingo 16 de noviembre se realizarán las próximas elecciones parlamentarias, donde el electorado deberá elegir a los legisladores que se integrarán tanto a la Cámara de Diputados como al Senado.

Ante ello, el Servel ya dio a conocer el orden que tendrán las listas definidas por las coaliciones para que los votantes puedan conocer la precedencia de los candidatos a ambas cámaras.

Este es el orden de listas Parlamentarias

Los ciudadanos tendrán el deber de sufragar para escoger a un representante que estará en una de las 11 listas confirmadas. En el caso de los diputados, todas las regiones del país deben votar por un diputado o diputada.

En cambio para senadores solo se debe votar en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

Lista Elecciones Parlamentarias

Partido Ecologista Verde - Letra A

Verdes, Regionalistas y Humanistas - Letra B

Unidad por Chile - Lista C

Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista - Lista D

Movimiento Amarillos por Chile - Lista E

Partido de Trabajadores Revolucionarios - Lista F

Partido Alianza Verde Popular - Lista G

Popular - Lista H

Partido de la Gente - Lista I

Chile Grande y Unido - Lista J

Cambio por Chile - Lista K

Elecciones presidenciales 2025

Adicionalmente, el mismo domingo 16 de noviembre se llevarán adelante las Elecciones Presidenciales 2025, las que son de carácter obligatorio y compiten ocho candidatos para llegar a La Moneda para el periodo 2026-2030.

En caso de que no exista una mayoría absoluta en los sufragios, los dos candidatos con mayor votación definirán al próximo Presidente de Chile en un eventual nuevo balotaje el 14 de diciembre.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Así fue el momento en que MEO apodó “Chantisi” a Parisi en el Debate Presidencial

MEO se refirió al candidato del Partido de la Gente con un particular apodo mientras hablaban sobre la generación de recursos, inversión y crecimiento.

10/11/2025

“No quiero ser acusete…”: El detalle de Kast que Mayne-Nicholls no dejo pasar en el Debate Presidencial 2025

El candidato independiente tomó la palabra en medio del Debate Anatel para advertir a los moderadores de un error que surgió tras la intervención del aspirante a La Moneda del Partido Republicano.

10/11/2025

Debate presidencial 2025: Conoce a los 5 periodistas que conducirán el encuentro

El Debate Anatel se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas. Será una transmisión conjunta y simultánea de los canales asociados y podrá ser visto por las pantallas de Chilevisión.

09/11/2025

Confirman que cuerpo hallado en La Pintana es de Valentina Alarcón: Estaba en una casa no habitada

El hallazgo ocurrió en la parte trasera de una casa, ubicada en la calle Los Alcaldes de La Pintana. Según Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue encontrado con graves indicios de violencia.

10/11/2025