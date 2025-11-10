Último antes de las elecciones: A qué hora es el debate presidencial transmitido por Chilevisión - Chilevisión

El último debate entre los 8 candidatos a la presidencia será una transmisión conjunta y simultánea entre los canales asociados a Anatel y podrá ser visto por las plataformas de Chilevisión.

Este lunes 10 de noviembre será la última instancia en que los ocho candiatos a la presidencia del país presentarán sus ideas y debatirán las propuestas de sus adversarios, de cara a las inminentes elecciones del domingo 16 de noviembre.

Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls se verán las caras por última vez en el Debate Anatel 2025, en una transmisión que será emitida por todas las plataformas de Chilevisión.

¿A qué hora es el debate presidencial?

El Debate Anatel 2025 será transmitido a partir de las 21:00 horas de este lunes 10 de noviembre desde los estudios de Televisión Nacional de Chile.

Se trata de un formato organizado por la Asociación Nacional de Televisión que busca llegar a todos los hogares del país mediante una emisión en simultáneo en todos los canales de señal abierta del país.

Dónde y cómo ver el Debate Presidencial 2025

El último debate presidencial será transmitido en vivo por la pantalla abierta de de Chilevisión inmediatamente después de CHV Noticias Central.

De igual manera, podrás seguir la transmisión en directo a través de la señal online de Chilevisión.cl y a través de la app MiCHV.

Así puedes descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.