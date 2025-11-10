 Último antes de las elecciones: A qué hora es el debate presidencial transmitido por Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Nutricionista de 27 años: ¿Quién era la joven que estaba desaparecida y fue encontrada muerta en Chillán? VIDEO | Reportan incendio de gran magnitud en sector Dintrans de Rancagua Sismo remeció a la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro Con rejas y control de acceso: Alcalde Desbordes encabeza nuevo operativo contra toldos azules en barrio Meiggs VIDEO | Con asado y whisky: La polémica fiesta en cárcel Santiago 1 que los mismos internos viralizaron
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/11/2025 10:01

Último antes de las elecciones: A qué hora es el debate presidencial transmitido por Chilevisión

El último debate entre los 8 candidatos a la presidencia será una transmisión conjunta y simultánea entre los canales asociados a Anatel y podrá ser visto por las plataformas de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes 10 de noviembre será la última instancia en que los ocho candiatos a la presidencia del país presentarán sus ideas y debatirán las propuestas de sus adversarios, de cara a las inminentes elecciones del domingo 16 de noviembre.

Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls se verán las caras por última vez en el Debate Anatel 2025, en una transmisión que será emitida por todas las plataformas de Chilevisión.

¿A qué hora es el debate presidencial?

El Debate Anatel 2025 será transmitido a partir de las 21:00 horas de este lunes 10 de noviembre desde los estudios de Televisión Nacional de Chile.

Se trata de un formato organizado por la Asociación Nacional de Televisión que busca llegar a todos los hogares del país mediante una emisión en simultáneo en todos los canales de señal abierta del país.

Dónde y cómo ver el Debate Presidencial 2025

El último debate presidencial será transmitido en vivo por la pantalla abierta de de Chilevisión inmediatamente después de CHV Noticias Central.

De igual manera, podrás seguir la transmisión en directo a través de la señal online de Chilevisión.cl y a través de la app MiCHV.

Así puedes descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

    • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
    • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Caso Julia Chuñil: Habla hijo investigado por la Fiscalía a un año de la desaparición

Se trata de Javier Troncoso Chuñil, hijo de la mujer cuyo rastro se perdió hace un año en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.

09/11/2025

VIDEO | Alanys Lagos sufrió intento de encerrona en plena carretera: “Pudo haber sido otra versión”

Según detalló la cantante, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado a la altura del peaje de Tongoy, cuando se dirigía a un show en el norte del país.

09/11/2025

Américo se ofreció para pelear con Kanela en Noche de Combos: “Tengo un año para entrenar”

El cantante sorprendió con la llamativa propuesta al organizador del evento, Dylantero. "A ver si lo oficializamos, me gustan los desafíos", afirmó.

09/11/2025

Tras triple homicidio en La Reina: Otros crímenes vinculados a herencia que han impactado a Chile

Según la Fiscalía, el triple homicidio de La Reina podría estar vinculado a una disputa por una herencia familiar. Un caso que trae a la memoria otros hechos de similares características que han marcado la historia policial del país.

09/11/2025