La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria - Chilevisión

31/10/2025 11:12

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se consolidó en el primer lugar en la última encuesta Criteria antes de la primera vuelta de la elección presidencial.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se publicó la última encuesta Criteria de cara a las elecciones del domingo 16 de noviembre, la que dejó a la candidata oficialista, Jeannette Jara, en primer lugar con 27% de respaldo, lo que implica una baja de un punto respecto a la medición anterior.

En segundo lugar se consolidó el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien no presentó variación y permaneció con un 23% de las preferencias.

El disputado tercer lugar en esta encuesta quedó para el representante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien subió dos puntos para quedarse con un 15%.

Le sigue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien pese a subir un punto se ubicó en el cuarto lugar con un 14% de respaldo.

Más atrás aparecen Franco Parisi con 9% (=), Harold Mayne-Nicholls con un 3% (-1), Marco Enríquez Ominami con 2% (=) y Eduardo Artés con 1% (=).

En tanto, quienes contestaron que votarán nulo o blanco sumaron un 6%.

Segunda vuelta presidencial según última encuesta Criteria

Según la encuesta Criteria, Jara perdería por un 33% contra un 51% contra Kast. Esta ventaja es siete puntos mayor a la del sondeo anterior.

Al medirse con Kaiser, la exministra perdería por un 34% versus el 41% del actual diputado; mientras que con Matthei perderia por un 31% versus 45% de la exalcaldesa.

Contra quien sí ganaría la militante comunista es ante Parisi, con un 34% versus 32%. En el caso de una segunda vuelta quienes votarían nulo o blanco suman un 16%. 

