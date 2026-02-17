“La vida es bonita”: El especial momento que vivieron Lucas Cepeda y su pareja en Europa - Chilevisión

Lucas Cepeda, futbolista del Elche de España, aprovechó su estadía en Europa para pasar un romántico momento junto a Steffi Elizondo por el Día de Los Enamorados.

El delantero chileno y su pareja vivieron una jornada muy especial por San Valentín, realizando nada menos que un viaje a París.

La influencer compartió una serie de imágenes con el extremo, donde se mostraron paseando por icónicos lugares de la capital de Francia como la Torre Eiffel y Eurodisney.

El mensaje de Steffi Elizondo tras viaje con Lucas Cepeda

La joven empresaria publicó un tierno mensaje luego del viaje. "Con mi Amor, celebrando el Día del Amor 14 de febrero en la ciudad del Amor", escribió.

"La vida es bonita y voy a vivirla", agregó. De todas formas, aprovechó de tallar un pequeño percance que tuvieron al arribar a París.

"Llegamos y se apagaron las lucesitas de la Torre Eiffel", lamentó en sus redes sociales, agregando emojis de corazón y de festejo.

El posteo recibió la respuesta de Cepeda, quien contestó "mi princesita" y se llenó de likes de parte de sus seguidores.