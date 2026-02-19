 La importante confesión que hizo Kike Acuña sobre su vida: “Para mí ha sido...” - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

La importante confesión que hizo Kike Acuña sobre su vida: “Para mí ha sido...”

El ex volante se prepara para el denominado "Duelo de Leyendas", revelando que dejó el cigarro para poder llegar en buenas condiciones.

Jueves 19 de febrero de 2026 | 11:18

Jorge "Kike" Acuña dio a conocer un nuevo detalle sobre su vida personal. El ex futbolista confesó que dejó de fumar.

El otrora volante se prepara para el denominado "Duelo de Leyendas", formando parte de un equipo junto a reconocidos ex integrantes de la Selección Chilena.

Buscando llegar en mejor condición, el ex Universidad Católica contó que botó los cigarros hace cerca de dos semanas. "Suena poco tiempo, pero para mí ha sido muchísimo", dijo.

"Fumo desde los 16 años. Y espero poder dejarlo para siempre, porque acorta la vida, te puede causar enfermedad", comentó en LUN.

Fiel a su estilo, el empresario sostuvo que a su esposa Cynthia de la Cruz "no le gusta que fume, así que también me sirve para hacer conducta, jaja".

La nueva faceta de Kike Acuña

Además, Acuña aprovechó de dar detalles sobre su vida luego de finalizar su participación en Fiebre de Baile, el exitoso programa de Chilevisión.

"Ya no estoy con las paltas. Estoy dedicado a la empresa de mi esposa (...). La ayudo en todo y la idea es poder sacarla adelante, que le vaya bien con eso", señaló.

El ex mediocampista sostuvo que se mantiene dando charlas "a lo largo de todo Chile. Charlas motivacionales y contando mi experiencia de vida, lo que me pidan, en mineras, municipalidades, empresas".

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

El espectacular gesto del León de México con Elena, la hija de Fernanda Pinilla y Grace Lazcano

“Amo que vean cosas”: Gissella Gallardo sale al paso por rumores de quiebre con Mauricio Pinilla

La sincera reflexión sobre la maternidad de Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez

“Bienvenida”: La foto con la que Fernanda Pinilla y Grace Lazcano anunciaron nacimiento de su hija
Publicidad
Publicidad