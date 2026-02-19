La importante confesión que hizo Kike Acuña sobre su vida: “Para mí ha sido...” - Chilevisión

Jorge "Kike" Acuña dio a conocer un nuevo detalle sobre su vida personal. El ex futbolista confesó que dejó de fumar.

El otrora volante se prepara para el denominado "Duelo de Leyendas", formando parte de un equipo junto a reconocidos ex integrantes de la Selección Chilena.

Buscando llegar en mejor condición, el ex Universidad Católica contó que botó los cigarros hace cerca de dos semanas. "Suena poco tiempo, pero para mí ha sido muchísimo", dijo.

"Fumo desde los 16 años. Y espero poder dejarlo para siempre, porque acorta la vida, te puede causar enfermedad", comentó en LUN.

Fiel a su estilo, el empresario sostuvo que a su esposa Cynthia de la Cruz "no le gusta que fume, así que también me sirve para hacer conducta, jaja".

La nueva faceta de Kike Acuña

Además, Acuña aprovechó de dar detalles sobre su vida luego de finalizar su participación en Fiebre de Baile, el exitoso programa de Chilevisión.

"Ya no estoy con las paltas. Estoy dedicado a la empresa de mi esposa (...). La ayudo en todo y la idea es poder sacarla adelante, que le vaya bien con eso", señaló.

El ex mediocampista sostuvo que se mantiene dando charlas "a lo largo de todo Chile. Charlas motivacionales y contando mi experiencia de vida, lo que me pidan, en mineras, municipalidades, empresas".