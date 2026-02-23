Gala Caldirola reacciona a revelación de salud de Mauricio Pinilla: “La verdad es que...” - Chilevisión

Gala Caldirola se refirió por primera vez a la revelación de salud de Mauricio Pinilla, quien fue su pareja por algunos meses el 2023.

El ex futbolista confesó hace una semanas que padece cáncer a la piel, situación que se está tratando y que generó una de mensajes de apoyo.

Ahora, la que lo respaldó fue la modelo española, reconociendo que en un momento pensó en escribirle al otrora delantero.

La reacción de Gala Caldirola a problema de salud de Mauricio Pinilla

Tras pasar por la Gala del Festival de Viña, la influencer fue consultada por la revelación de Pinilla. "La verdad es que me da mucha pena", comentó.

"Cuando supe el tema, sobre todo del cáncer, en un momento pensé en escribirle. Después, preferí que no. (Para no) volver a involucrarme en esa historia", señaló.

En declaraciones a Página 7, Gala aprovechó de mandarle al actual comentarista y a su esposa, Gissella Gallardo, "mucho apoyo, porque les ha tocado duro el último tiempo".

"Aunque no lo crean, yo le tengo muchísimo cariño y respeto mucho a su familia. Así que toda mi admiración para ella y para Mauricio mucho ánimo", agregó.