¿Dónde estudiaron los ministros de Kast? Estas son las profesiones y las universidades de su gabinete - Chilevisión

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast presentó a su gabinete. Conoce qué y dónde estudiaron los próximos secretarios de Estado.

José Antonio Kast anunció este martes el gabinete con el que comenzará su mandato el 11 de marzo. Fueron 11 mujeres y 13 hombres quienes se presentaron en la Oficina del Presidente Electo (OPE) para encabezar los 24 ministerios.

De los 24 ministros y ministras:

6 son abogados

5 ingenieros comerciales o economistas

3 ingenieros civiles

2 profesoras

Una médico

Un publicista

Una socióloga

Un ingeniero agrónomo

Un arquitecto

Una atleta y psicóloga

Un contador auditor

Una periodista.

Además, 2 cuentan con doctorados en Economía, una en Administración Pública y otro en Transportes.

Profesiones de las ministras y ministros

En el documento oficial entregado por el comando de Kast, se informaron las carreras y las universidades de su gabinete: