 ¿Dónde estudiaron los ministros de Kast? Estas son las profesiones y las universidades de su gabinete - Chilevisión
Minuto a minuto
Gabinete de J. A. Kast: Quiénes son los nuevos ministros que vuelven a La Moneda AHORA | Evacúan sectores de Florida por activación de varios focos y fuego descontrolado “Ya no podíamos respirar”: Bomberos detallan rescate de más de 200 personas mientras llamas derretían carro Pdte. Boric visitó zonas afectadas por incendio forestales: “El Estado está presente” Gobierno anunció resguardo militar para bomberos tras denuncia de disparos en Concepción
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 13:03

¿Dónde estudiaron los ministros de Kast? Estas son las profesiones y las universidades de su gabinete

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast presentó a su gabinete. Conoce qué y dónde estudiaron los próximos secretarios de Estado.

Publicado por CHV Noticias

José Antonio Kast anunció este martes el gabinete con el que comenzará su mandato el 11 de marzo. Fueron 11 mujeres y 13 hombres quienes se presentaron en la Oficina del Presidente Electo (OPE) para encabezar los 24 ministerios. 

De los 24 ministros y ministras:

  • 6 son abogados
  • 5 ingenieros comerciales o economistas
  • 3 ingenieros civiles
  • 2 profesoras
  • Una médico
  • Un publicista
  • Una socióloga
  • Un ingeniero agrónomo
  • Un arquitecto
  • Una atleta y psicóloga
  • Un contador auditor
  • Una periodista.

Además, 2 cuentan con doctorados en Economía, una en Administración Pública y otro en Transportes.

Profesiones de las ministras y ministros 

En el documento oficial entregado por el comando de Kast, se informaron las carreras y las universidades de su gabinete:

  • María Trinidad Steinert (55), ministra de Seguridad: Abogada de la Universidad Central
  • Fernando Barros (68), ministro de Defensa Nacional: Abogado de la Universidad de Chile 
  • Fernando Rabat (53), ministro de Justicia y Derechos Humanos: Abogado de la Universidad de Los Andes
  • José Pérez Mackenna (67), ministro de Relaciones Exteriores: Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica (PUC)
  • María Jesús Wulf (35), ministra de Desarrollo Social y Familia: Socióloga de la PUC
  • May Chomalí (67), ministra de Salud: Médico cirujana de la Universidad de Chile (UCH)
  • María Paz Arzola (39), ministra de Educación: Ingeniera comercial de la PUC
  • Judith Marín (30), ministra de la Mujer y Equidad de Género: Profesora de Castellano y Linguística de la U. de Santiago de Chile (Usach) 
  • Natalia Duco (37), ministra del Deporte: Psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral (UGM) y atleta olímpica 
  • Francisco Undurraga (60), ministro de las Culturas, Artes y Patrimonio: Director de Televisión y Locución del Instituto Profesional AIEP
  • Claudio Alvarado (65), ministro del Interior: Ingeniero Comercial de la Escuela de Negocios de Valparaíso -actual U. Adolfo Ibáñez
  • José García Ruminot (70), secretario general de la Presidencia (Segpres): Contador público y auditor de la Universidad de la Frontera
  • Mara Sedini (40), secretaria general de Gobierno (Segegob): Periodista de la UGM
  • Jorge Quiroz (63), ministro de Hacienda: Ingeniero comercial de la UCH
  • Daniel Mas (55), biministro de Economía y Minería: Agrónomo de la PUC
  • Tomás Rau (52), ministro del Trabajo: Ingeniero comercial de la UCH
  • Ximena Rincón (59), ministra de Energía: Abogada de la UCH
  • Jaime Campos (72), ministro de Agricultura: Abogado de la Universidad de Concepción 
  • Martín Arrau (46), ministro de Obras Públicas: Ingeniero civil industrial de la PUC
  • Louis de Grange (52), ministro de Transportes y Telecomunicaciones: Ingeniero Industrial de la PUC
  • Catalina Parot (69), ministra de Bienes Nacionales: Abogada de la PUC de Valparaíso 
  • Francisca Toledo (40), ministra del Medio Ambiente: Ingeniera civil industrial de la PUC
  • Iván Poduje (57), ministro de Vivienda: Arquitecto de la PUC de Valparaíso
  • Ximena Lincolao (57), ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Licenciada en Literatura y Filosofía Española de la U. de la Serena
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026