¿Dónde estudiaron los ministros de Kast? Estas son las profesiones y las universidades de su gabinete - Chilevisión

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast presentó a su gabinete. Conoce qué y dónde estudiaron los próximos secretarios de Estado.
José Antonio Kast anunció este martes el gabinete con el que comenzará su mandato el 11 de marzo. Fueron 11 mujeres y 13 hombres quienes se presentaron en la Oficina del Presidente Electo (OPE) para encabezar los 24 ministerios.
De los 24 ministros y ministras:
- 6 son abogados
- 5 ingenieros comerciales o economistas
- 3 ingenieros civiles
- 2 profesoras
- Una médico
- Un publicista
- Una socióloga
- Un ingeniero agrónomo
- Un arquitecto
- Una atleta y psicóloga
- Un contador auditor
- Una periodista.
Además, 2 cuentan con doctorados en Economía, una en Administración Pública y otro en Transportes.
Profesiones de las ministras y ministros
En el documento oficial entregado por el comando de Kast, se informaron las carreras y las universidades de su gabinete:
- María Trinidad Steinert (55), ministra de Seguridad: Abogada de la Universidad Central
- Fernando Barros (68), ministro de Defensa Nacional: Abogado de la Universidad de Chile
- Fernando Rabat (53), ministro de Justicia y Derechos Humanos: Abogado de la Universidad de Los Andes
- José Pérez Mackenna (67), ministro de Relaciones Exteriores: Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica (PUC)
- María Jesús Wulf (35), ministra de Desarrollo Social y Familia: Socióloga de la PUC
- May Chomalí (67), ministra de Salud: Médico cirujana de la Universidad de Chile (UCH)
- María Paz Arzola (39), ministra de Educación: Ingeniera comercial de la PUC
- Judith Marín (30), ministra de la Mujer y Equidad de Género: Profesora de Castellano y Linguística de la U. de Santiago de Chile (Usach)
- Natalia Duco (37), ministra del Deporte: Psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral (UGM) y atleta olímpica
- Francisco Undurraga (60), ministro de las Culturas, Artes y Patrimonio: Director de Televisión y Locución del Instituto Profesional AIEP
- Claudio Alvarado (65), ministro del Interior: Ingeniero Comercial de la Escuela de Negocios de Valparaíso -actual U. Adolfo Ibáñez
- José García Ruminot (70), secretario general de la Presidencia (Segpres): Contador público y auditor de la Universidad de la Frontera
- Mara Sedini (40), secretaria general de Gobierno (Segegob): Periodista de la UGM
- Jorge Quiroz (63), ministro de Hacienda: Ingeniero comercial de la UCH
- Daniel Mas (55), biministro de Economía y Minería: Agrónomo de la PUC
- Tomás Rau (52), ministro del Trabajo: Ingeniero comercial de la UCH
- Ximena Rincón (59), ministra de Energía: Abogada de la UCH
- Jaime Campos (72), ministro de Agricultura: Abogado de la Universidad de Concepción
- Martín Arrau (46), ministro de Obras Públicas: Ingeniero civil industrial de la PUC
- Louis de Grange (52), ministro de Transportes y Telecomunicaciones: Ingeniero Industrial de la PUC
- Catalina Parot (69), ministra de Bienes Nacionales: Abogada de la PUC de Valparaíso
- Francisca Toledo (40), ministra del Medio Ambiente: Ingeniera civil industrial de la PUC
- Iván Poduje (57), ministro de Vivienda: Arquitecto de la PUC de Valparaíso
- Ximena Lincolao (57), ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Licenciada en Literatura y Filosofía Española de la U. de la Serena