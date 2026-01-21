De 30 a 72 años: Estas son las edades del gabinete de José Antonio Kast - Chilevisión

El gabinete que asumirá sus funciones en marzo próximo está compuesto por 13 hombres y 11 mujeres. La secretaria de Estado más joven tiene 30 años versus 72 años del más experimentado.
El presidente electo José Antonio Kast presentó a su gabinete de ministras y ministros que lo acompañarán cuando inicie su gobierno, el próximo 11 de marzo de 2026.
Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), en Las Condes, el futuro mandatario dio a conocer los nombres de sus 24 futuros secretarios de Estado.
En cuanto a la composición del nuevo gabinete, quedó formado por 13 hombres y 11 mujeres, con 13 oriundos de Santiago y 11 provenientes de regiones.
La ministra más joven es Judith Marín (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género) con 30 años y el más experimentado Jaime Campos (Ministro de Agricultura) con 72 años y los 24 miembros suman un promedio de 54 años.
Edades de ministras y ministros de José Antonio Kast
- Ministra de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (30 años)
- Ministra de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (35 años)
- Ministra del Deporte: Natalia Duco (37 años)
- Ministra de Educación: María Paz Arzola (39 años)
- Ministra de Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini (40 años)
- Ministra del Medio Ambiente: Francisca Toledo (40 años)
- Ministro de Obras Públicas: Martín Arrau (46 años)
- Ministro de Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (52 años)
- Ministro de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (52 años)
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (53 años)
- Biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería: Daniel Más (55 años)
- Ministra de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (55 años)
- Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (57 años)
- Ministro de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (57 años)
- Ministra de Energía: Ximena Rincón (59 años)
- Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (60 años)
- Ministro de Hacienda: Jorge Quiroz (63 años)
- Ministro del Interior: Claudio Alvarado (65 años)
- Ministro de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna (67 años)
- Ministra de Salud: May Chomalí (67 años)
- Ministro de Defensa Nacional: Fernando Barros (68 años)
- Ministra de Bienes Nacionales: Catalina Parot (69 años)
- Ministro de la Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot (70 años)
- Ministro de Agricultura: Jaime Campos (72 años)