De 30 a 72 años: Estas son las edades del gabinete de José Antonio Kast - Chilevisión

21/01/2026 09:20

Gabinete de José Antonio Kast: Estas son las edades de sus ministras y ministros

El gabinete que asumirá sus funciones en marzo próximo está compuesto por 13 hombres y 11 mujeres. La secretaria de Estado más joven tiene 30 años versus 72 años del más experimentado.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El presidente electo José Antonio Kast presentó a su gabinete de ministras y ministros que lo acompañarán cuando inicie su gobierno, el próximo 11 de marzo de 2026.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), en Las Condes, el futuro mandatario dio a conocer los nombres de sus 24 futuros secretarios de Estado.

En cuanto a la composición del nuevo gabinete, quedó formado por 13 hombres y 11 mujeres, con 13 oriundos de Santiago y 11 provenientes de regiones.

La ministra más joven es Judith Marín (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género) con 30 años y el más experimentado Jaime Campos (Ministro de Agricultura) con 72 años y los 24 miembros suman un promedio de 54 años.

Edades de ministras y ministros de José Antonio Kast

  • Ministra de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (30 años)
  • Ministra de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (35 años)
  • Ministra del Deporte: Natalia Duco (37 años)
  • Ministra de Educación: María Paz Arzola (39 años)
  • Ministra de Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini (40 años)
  • Ministra del Medio Ambiente: Francisca Toledo (40 años)
  • Ministro de Obras Públicas: Martín Arrau (46 años)
  • Ministro de Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (52 años)
  • Ministro de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (52 años)
  • Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (53 años)
  • Biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería: Daniel Más (55 años)
  • Ministra de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (55 años)
  • Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (57 años)
  • Ministro de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (57 años)
  • Ministra de Energía: Ximena Rincón (59 años)
  • Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (60 años)
  • Ministro de Hacienda: Jorge Quiroz (63 años)
  • Ministro del Interior: Claudio Alvarado (65 años)
  • Ministro de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna (67 años)
  • Ministra de Salud: May Chomalí (67 años)
  • Ministro de Defensa Nacional: Fernando Barros (68 años)
  • Ministra de Bienes Nacionales: Catalina Parot (69 años)
  • Ministro de la Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot (70 años)
  • Ministro de Agricultura: Jaime Campos (72 años)
