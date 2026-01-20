 Quién es Judith Marín, la futura ministra de la Mujer que se abrió a “evaluar” la continuidad de la cartera - Chilevisión
20/01/2026 22:31

Quién es Judith Marín, la futura ministra de la Mujer que se abrió a “evaluar” la continuidad de la cartera

Es profesora de Castellano y Filosofía y secretaria general del Partido Social Cristiano. Durante una fallida apuesta por llegar al Congreso, dio a conocer parte de su perfil ideológico.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast presentó a los 24 ministros que conformarán su gabinete, de cara a su llegada a La Moneda el próximo 11 de marzo.

Durante la ceremonia, llevada a cabo en la Oficina del Presidente Electo (OPE), conocida como "La Moneda chica" de Las Condes, el republicano anunció que Judith Marín asumirá el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Quién es Judith Marín, la futura ministra de la Mujer que llamó a "evaluar" la continuidad de la cartera

Judith Marín (30) es profesora de Castellano y Filosofía y secretaria general del Partido Social Cristiano, una de las colectividades que se plegó tras la candidatura de Kast durante la pasada campaña presidencial.

Entre 2021 y 2024 se desempeñó como concejala por la comuna de San Ramón y, tras haber finalizado su periodo, intentó llegar al Congreso con una candidatura como diputada por el Distrito 12.

En dicha campaña dio a conocer parte de su perfil ideológico: se declara evangélica y aboga por "la defensa de nuestros valores y principios cristianos". Sumado a lo anterior, se ha mostrado contraria a la ideología de género y el aborto en publicaciones de redes sociales.

En una entrevista con el medio Puranoticia, al ser consultada sobre si el gobierno de Kast buscaría eliminar el Ministerio de la Mujer, Marín se mostró abierta a "evaluarlo".

"Evaluar de qué forma seguimos manteniendo este sello de la mujer que es sumamente relevante. A veces, fusionar también es un buen concepto a utilizar, más que eliminar o redireccionar, reenfocar y darle la utilidad que debe tener. Si hoy nos preguntamos: ¿cuál es realmente la utilidad? ¿Funciona de manera efectiva? Va en esa dirección la reflexión", sostuvo en esa oportunidad.

