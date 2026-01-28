“Caras de amor”: Revelan supuestos mensajes de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz - Chilevisión

La relación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia vuelve a dar que hablar, esta vez por supuestos mensajes coquetos que se habrían enviado a inicios de este 2026.

La presunta comunicación fue dada a conocer por Adriana Barrientos, quien aseguró haber visto un particular intercambio de chat entre ambos en Año Nuevo, donde compartió con la ex Mekano y algunos cercanos.

"Puedo hablar por lo que mis ojos vieron. Y lo que vieron (fue) mensajes de Jorge. Eran de amor", comentó la influencer en el programa Zona de Estrellas.

Antes de dar a conocer la situación, la modelo advirtió: "Daniela, no te enojes tanto conmigo porque tú sabes que uno trabaja en esto. Ella hubiese hecho lo mismo".

Barrientos aseguró que Valdivia estaba en una videollamada con un familiar de su ex esposa, notando en un momento justamente estaba Aránguiz.

"Ve a la Daniela y le pone caras de amor. Y la Daniela va y hace así, le tira un beso. Jorge se pone coqueto. A ratito mensajes del Mago. Y a las tres de la mañana", sostuvo.

En el espacio, la panelista señaló: "No puedo seguir contando. Llegaron mensajes del Mago recordando tiempos antiguos. Pero eran de Jorge hacia ella".

"Me dice 'amiga, voy a ir al auto a cambiarme los zapatos'. Hasta el día de hoy estoy bailando con el amigo", agregó.