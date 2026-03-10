Aplausos y emoción: El emotivo gesto del Lyon con Christiane Endler por nacimiento de su hija - Chilevisión

Christiane Endler sigue disfrutando de un momento muy especial en su vida, luego de convertirse en madre por primera vez junto a su pareja, Sofía Orozco.

A casi una semana de confirmar el nacimiento de su hija, la arquera chilena recibió un tierno regalo de parte del Olympique de Lyon.

El club en el que milita la portera no quedó ajeno a la noticia, dándole la bienvenida a la pequeña Mía de una particular manera.

Olympique de Lyon saluda a Christiane Endler tras convertirse en madre

El cuadro francés publicó un video que muestra al plantel saludando a la seleccionada nacional en una sala, llegando al centro de la habitación para abrir unos regalos.

Uno de los obsequios es una vestimenta para la niña, generando los aplausos de sus compañeras y de la propia Endler que valoró el gesto.

"Gracias a todos por estar aquí y por estos regalos. Es maravilloso poder compartir este momento con todos ustedes. Poder cuidar de un ser tan pequeño", comentó.

El registro rápidamente se viralizó en redes sociales, alcanzando casi 15 mil likes en pocas horas y más de 100 comentarios.

Mira el regalo a Endler y su hija acá