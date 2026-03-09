Destapan nuevos inconvenientes que atravesarían Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo: “Hay desgaste” - Chilevisión

Mauricio Pinilla estaría viviendo un complejo momento personal. A la enfermedad que reveló hace algunos días y el remate de bienes por una millonaria deuda se sumarían rumores de incomodidad con Gissella Gallardo.

Si bien la periodista descartó a mediados de febrero que se separara nuevamente del ex futbolista, en Primer Plano dieron a conocer importantes detalles de su relación.

De hecho, Cecilia Gutiérrez aseguró en el programa de Chilevisión que se estaría dando "un desgaste" producto de diferentes situaciones.

Revelan detalles de "desgaste" entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo

Al analizar la deuda superior a los 1.600 millones de pesos, la panelista del espacio afirmó: "Efectivamente, nuevamente hay un desgaste en la relación".

"Tiene que ver no solo en lo económico, sino que también con el tema de los carretes, de los excesos, de la presión, también de un remate", agregó.

En ese punto, Francisca García-Huidobro destapó un particular episiodio que se habría dado hace solamente algunas semanas.

"A mí me llegó el comentario de que no hace mucho tiempo, después del verano, Mauricio Pinilla salió de su casa un día y no llegó en tres o cuatro días", señaló.