“Nació sanita y bella”: Tiane Endler celebra el nacimiento de su primera hija - Chilevisión

Christiane Endler sorprendió este miércoles luego que desde su círculo cercano confirmaran que se convirtió en madre por primera vez.

De acuerdo a información de Radio ADN, la noticia fue comunicada por su suegro, Cristóbal, luego de que la arquera chilena viajara a Europa para acompañar en el parto a su esposa Sofía Orozco.

"Habló con (el entrenador) Luis Mena y le permitió tomar el avión. Alcanzó a llegar tres horas antes del parto. Fue maravilloso, le dio el tiempo para llegar", aseguró Cristóbal a ADN.

Lo anterior obligó a que la histórica guardameta nacional se bajara del partido amistoso que enfrenta La Roja femenina contra Paraguay en esta misma jornada.

Confirman el nacimiento de la hija de Tiane Endler

Según el testimonio del padre de Sofía Orozco, la menor, que llevará el nombre de Mía Orozco Endler, "nació sanita y bella".

"Es muy parecida a la Tiane, tiene sus mismos ojitos chinitos", detalló.

Agregando que "ojalá tenga la misma estatura y sea mejor aún para el fútbol".