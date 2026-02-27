La respuesta de Sammis Reyes a rutina de Asskha Sumathra: Fue mencionado junto a Emilia Dides - Chilevisión

Tras ser mencionado en la rutina de Asskha Sumathra, protagonista de una polémica en el Festival de Viña, Sammis Reyes alzó la voz y se pronunció.

El ex jugador de la NFL fue "víctima" de la rutina de la comediante junto a Emilia Dides, recordando que acaban de convertirse en padres.

"Que nos haga guaga a todas. Es rico, ¿o no? ¿Cómo tendrá...?", señaló en el escenario de la Quinta Vergara, broma que sorprendió al público y a los influencers.

¿Qué dijo Sammis Reyes sobre Asskha Sumathra?

Tras ser consultado por Plan Perfecto por esta situación, Reyes descartó de plano tener algún inconveniente y confesó que disfrutó su presentación.

"Estuve cag... de la risa. Estuvo muy bueno. Nos encantó el show. Ningún atado, pura buena onda, buenas vibras", señaló.

El deportista de 30 años aprovechó de destacar a Asskha Sumathra, afirmando que "creo que la rompió".

"De hecho, siento que le cortaron mucho su tiempo, me hubiese gustado verla un poquito más. Estuvo divertido", dijo sobre su polémica salida del escenario.

Mira la respuesta de Sammis Reyes acá