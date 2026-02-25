“Glamour”: Ryann Torrero destacó su presencia en la Gala de Viña y recibió respuestas de hinchas - Chilevisión

Ryann Torrero fue una de las invitadas a la Gala de Viña 2026, participando por primera vez del evento que da comienzo al Festival de la ciudad jardín.

Pese a que fue nombrada en un momento como "Rayén", confusión que generó reacciones en redes, la futbolista de Colo Colo disfrutó el pasar por la alfombra roja.

A varios días de la instancia, la arquera volvió a expresarse en sus redes sociales y reconoció que "aún siento que estoy soñando".

El mensaje de Ryann Torrero tras pasar por la Gala de Viña

A través de su Instagram, la guardameta de 35 años señaló: "Todavía siento que estoy flotando en esta alfombra roja. ¿Qué te pareció mi vestido?"

El posteo se repletó de comentarios de sus seguidores y de los hinchas albos, quienes destacaron su presencia en la Gala de Viña.

"Nuestra arquera", "lo hiciste increíble" y "elegancia y glamour", fueron algunas de las respuestas de los fanáticos.

Nacida en California en 1990, Torrero es futbolista y modelo y ha tenido una destacada carrera en clubes nacionales y extranjeros, representando en varias oportunidades a La Roja Femenina.

