 “Glamour”: Ryann Torrero destacó su presencia en la Gala de Viña y recibió respuestas de hinchas - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Glamour”: Ryann Torrero destacó su presencia en la Gala de Viña y recibió respuestas de hinchas

La arquera de Colo Colo pasó por la alfombra roja, recibiendo decenas de comentarios de los hinchas que aseguraron que se veía "elegante".

Miércoles 25 de febrero de 2026 | 10:45

Ryann Torrero fue una de las invitadas a la Gala de Viña 2026, participando por primera vez del evento que da comienzo al Festival de la ciudad jardín.

Pese a que fue nombrada en un momento como "Rayén", confusión que generó reacciones en redes, la futbolista de Colo Colo disfrutó el pasar por la alfombra roja.

A varios días de la instancia, la arquera volvió a expresarse en sus redes sociales y reconoció que "aún siento que estoy soñando".

El mensaje de Ryann Torrero tras pasar por la Gala de Viña

A través de su Instagram, la guardameta de 35 años señaló: "Todavía siento que estoy flotando en esta alfombra roja. ¿Qué te pareció mi vestido?"

El posteo se repletó de comentarios de sus seguidores y de los hinchas albos, quienes destacaron su presencia en la Gala de Viña.

"Nuestra arquera", "lo hiciste increíble" y "elegancia y glamour", fueron algunas de las respuestas de los fanáticos.

Nacida en California en 1990, Torrero es futbolista y modelo y ha tenido una destacada carrera en clubes nacionales y extranjeros, representando en varias oportunidades a La Roja Femenina.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Claudio Valdivia ratificó quiebre con Pía Weidmann: La explicación que dio a sus seguidores

Marité Matus se sincera sobre su actual vínculo Arturo Vidal: “Tiene un corazón enorme”

Gala Caldirola reacciona a revelación de salud de Mauricio Pinilla: “La verdad es que...”

En pantalla gigante: Revelan reacción de Luis Jiménez al ver a Coté López en la Gala de Viña
Publicidad
Publicidad