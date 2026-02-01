 Carla Ballero sobre el quiebre de Álvaro con Ludmila Ksenofontova: “Me empieza a afectar a mi” - Chilevisión
01/02/2026 11:30

Carla Ballero sobre el quiebre de Álvaro con Ludmila Ksenofontova: “Me empieza a afectar a mi”

La comunicadora aseguró que la ruptura matrimonial de su hermano ha sido por lo menos estresante para ella.

Publicado por Josefina Vera

La comunicadora Carla Ballero volvió a referirse al quiebre de su hermano Álvaro con Ludmila Ksenofontova, esta vez detallando cómo le ha afectado la situación.

Negando conocer información sobre el nuevo amorío del ex chico reality, Carla confirmó que ha comenzado a sentirse mal físicamente por la situación familiar.

La fuerte declaración de Carla Ballero sobre el matrimonio de su hermano

En conversación con Página 7, la actriz indicó: "Las cosas personales de él son de él. Yo tomé distancia respecto al tema de Álvaro, porque ya ha sido mucho y me empieza a afectar a mi".

En este sentido, reveló que las situaciones problemáticas de su familia la afectaban directamente. "La familia me puede hundir. Si algo le pasa a mi hermano o a mi mamá, o les pasa a las personas que yo amo, yo cago", agregó.

"Estoy disfónica por lo que he vivido con Álvaro, empiezo a estresarme cuando no hablo y me empiezo a poner así”, aseguró la hermana Ballero.

Pese a esto, expresó que el ex chico reality "está bien, tiene una familia que lo apoya y es lo único importante. Tiene cuatro hijos y ya está, la vida sigue".

Respecto a la anónima nueva pareja de Álvaro, Carla fue escueta en decir que no tenía idea sobre este nuevo romance.

