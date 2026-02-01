Descubren cuerpo al interior de una maleta a un costado de la ruta 78 en Talagante - Chilevisión

Hasta el momento solo se ha podido confirmar que la víctima sería una persona de sexo masculino.

La tarde del sábado, se alertó a las autoridades por la presencia de una maleta abandonada en el kilómetro 42 de la Autopista Santiago-San Antonio, ex Autopista del Sol, la cual tenía un cuerpo humano dentro.

Ante esto, Carabineros llegó a la comuna de Talagante para confirmar la existencia del cadáver a un costado de la carretera, por lo que se avisó a personal del Ministerio Público, ECOH y el Servicio Médico Legal para la investigación pertinente.

¿Qué se sabe sobre el cadáver dentro de una maleta en la ruta 78?

De acuerdo con la Fiscal Bárbara Ramírez, el cuerpo abandonado fue descubierto por un transeúnte que andaba en el sector y descubrió la maleta, la cual estaba emplazada en un canal de regadío.

Respecto a la víctima, el comisario Mauricio Martínez detalló que se trataría de una persona de sexo masculino, sin embargo, el Laboratorio de Criminalística aún se encuentra trabajando sus huellas dactilares para dar con su identidad.

Asimismo, el detective detalló que, debido al estado de putrefacción del cadáver, se coordinó con el Servicio Médico Legal Metropolitano para determinar la causa de muerte.